La mission de la société civile comme un partenaire efficace pour le développement socio-économique durable du pays à la faveur du renforcement de sa position et de la promotion de ses capacités a été largement soulignée par les participants à une rencontre régionale sur "le rôle de la société civile dans la consolidation de la démocratie participative et l’économie sociale et solidaire", tenue, samedi à Ouargla.

Intervenant lors de cette rencontre organisée à l’initiative du Réseau associatif de la démocratie participative et de l’économie sociale et solidaire, la présidente de cette instance, Fatima Zahra Bendaoud, a souligné que "le Réseau a été lancé par souci de renforcer la position de la société civile et les acquis des libertés individuelles et collectives à la faveur de la dynamisation de la démocratie participative et la mise sur pied d’un système mûre géré en fonction de méthodes socio-économiques et solidaires".

"Lancé par l’Observatoire national de la société civile (ONSC), le Réseau constitue un mécanisme de coordination multidisciplinaire et un espace de réflexion, de concertation et d’exécution des projets de développement locaux, nationaux et internationaux par l’implication des instances locales et des acteurs socioéconomiques", a soutenu l’intervenante.

Et d’ajouter: "la création de cette instance s’inscrit également dans le cadre de la mise en forme d’une nouvelle approche axée sur une dynamique commune pour renforcer la démocratie participative, l’économie sociale et solidaire, et la responsabilité sociale des institutions par la mobilisation des citoyens et l’association des acteurs sociaux dans les opérations de développement économique à caractère social.

Cette rencontre qui a regroupé des représentants de la société civile des wilayas de Ouargla, Touggourt, Ghardaïa et d'El-Oued, a été riche en communications et exposés axés d’emblée sur la démocratie participative: défis et opportunités, l’économie sociale et solidaire, ainsi que des expériences réussies animées par des enseignants à l’Université "Kasdi Merbah" de Ouargla.

La rencontre devra être suivie d’une série de rencontres prévues dans les des wilayas de Sétif, Oran, Annaba, Adrar et Tipasa, à l'effet d'examiner les piliers de la démocratie participative, et les contraintes rencontrées par le mouvement associatif, avant d’être sanctionnées par des recommandations et suggestions à soulever aux instances concernées.

Organisée en coordination avec l’Association de l’Union algérienne de la jeunesse et de développement sous l’égide de l’ONSC, cette rencontre a donné lieu également à l’animation des ateliers avec la participation des représentants des différentes associations et de la société civile pour enrichir les expériences et suggestions sur les voies de la promotion de l’action associative, partenaire important dans l’élaboration et la concrétisation des stratégies publiques au service de l’intérêt général.