Mokhtar Azzouz, ancien responsable technique régional de l'APS est décédé samedi soir à Oran à l'âge de 82 ans, a-t-on appris dimanche de ses proches.

Le regretté Azzouz a rejoint l'APS au milieu des années 60 du siècle dernier comme technicien au siège central de l'agence, après avoir exercé quelques années au sein du secteur de la poste et des télécommunications. En 1967, il fut muté au bureau régional d'Oran de l'APS.

Durant sa carrière, le défunt a vécu les différentes évolutions de l'agence sur le plan technique, bénéficiant d'une formation en Algérie et à l'étranger, ce qui lui a permis d'acquérir une grande expérience et une performance qu'il a transmis aux générations successives de techniciens de cet organe de presse jusqu'à son départ à la retraite en 2000.

En cette douloureuse circonstance, le Directeur général de l'APS, M. Samir Gaïd présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et les assure de sa sympathie et de son soutien indéfectible, implorant Dieu le Tout puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde et de l'accueillir dans Son vaste paradis.