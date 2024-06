Le coup d’envoi de l’ouverture de la saison estivale 2024 a été donné samedi dans la wilaya d’Annaba avec l’organisation d’exhibitions folkloriques et sportives et d’activités diverses à travers les plages.

La plage Djenen El Bey de Seraïdi longue de 1,9 km a ainsi accueilli la cérémonie officielle d’ouverture de la saison estivale dans une ambiance festive rehaussée par les danses folkloriques et les exhibitions de jeunes adhérents des maisons de jeunes et associations sportives en présence des autorités locales conduites par le wali, Abdelkader Djellaoui et des opérateurs et cadres du secteur du Tourisme.

Une exposition a été organisée à l’occasion sur les activités tracées pour la saison, les activités d’échange pour l’accueil des jeunes estivants des wilayas du Sud du pays et sur la sensibilisation des jeunes aux risques des baignades dans les plages non-surveillées.

Les plages Djenen El Bey de Séraïdi, de la Baie Ouest de Chetaïbi, les plages citadines d’Annaba et la plage Sidi Salem d’El Bouni ont fait l’objet d’opérations d’aménagement, de nettoyage, de dotation d’équipements de collectes et de tri des déchets et de remplacement des kiosques anarchiques par d’autres réalisés en bois, a ajouté M. Djellaoui.

Le même responsable local a ajouté que dans le cadre de l’amélioration des services assurés aux estivants, ces plages ont connu l’amélioration de leur couverture par le réseau de téléphonie mobile, le raccordement de la plage Djenen El Bey au réseau d’électricité outre la fourniture de l’eau potable, l’installation de douches, l’aménagement de parkings et la régulation de leur tarif et la disponibilité des services commerciaux et l’exploitation touristique des plages.

Pour assurer la quiétude des estivants, des dispositions ont été mises en place par les autorités locales pour garantir la gratuité et la sécurité des plages, leur encadrement par les secours et pour réguler l’exploitation, notamment des jet-skis, a-t-il encore précisé.

Les plages citadines de Chetaïbi-centre, de Sidi Salem et de la corniche d’Annaba ont connu également des opérations d’aménagement et d’embellissement et accueilli des activités d’animation folkloriques et sportives à l’occasion de l’ouverture de la saison estivale 2024.

La wilaya d’Annaba compte 21 plages ouvertes à la baignade dont les plages citadines d’Annaba, de Chetaïbi-centre et de Sidi Salem.