Tous les moyens ont été mobilisés afin d’accueillir dans de bonnes conditions les estivants dans les 17 plages autorisées à la baignade dans la wilaya d’Ain Temouchent, a déclaré, samedi, le wali, M’hamed Moumene.

Présidant le lancement de la saison estivale 2024 au niveau de la plage de Bouzedjar, le premier responsable de l’exécutif a affirmé que "toutes les conditions sont réunies pour l’accueil des estivants dans les 17 plages autorisées à la baignade, grâce à la concrétisation des dispositifs mis en œuvre dans le cadre des préparatifs relatifs à la saison estivale".

Le wali a fait savoir, dans ce contexte, qu’une série d’opérations de développement a été concrétisée au niveau des plages de la wilaya, citant, dans ce contexte, la réalisation des voies et accès au profit des personnes aux besoins spécifiques au niveau de 14 sites de baignade, la fourniture d’équipements de services, la mise en œuvre de plusieurs actions de nettoyage des plages, le renforcement de l’éclairage public, l’aménagement des postes de surveillance de la Protection civile, de la Gendarmerie et de la Sûreté nationales et des sièges des administrateurs des plages.

La cérémonie d’ouverture officielle de la saison estivale a été marquée par l’organisation d’une série d’activités sportives et culturelles avec la participation de plusieurs secteurs d’activité impliqués dans le dispositif inhérent à la saison estivale, à l’instar de la Protection civile qui a présenté ses équipes opérationnelles déployées à travers les plages pour parer contre les risques de noyade, ainsi que la Direction de la Santé et de la population (DSP), qui a, à son tour présenté les équipes médicales réquisitionnées à cette occasion.

De son côté, le directeur du Tourisme et de l’artisanat de la wilaya, Mohamed Benmessaoud a révélé que la wilaya compte 42 établissements hôteliers offrant une capacité d’accueil globale de 6560 lits, soulignant que cette collectivité locale du Nord-ouest du pays s’apprête à réceptionner, cette saison, deux nouveaux hôtels, totalisant 98 lits.

Par ailleurs, un programme a été élaboré, destiné à mettre en évidence la production artisanale locale au niveau des plages par l’accueil de 25 artisans des wilayas du Sud du pays pour exposer leurs produits, selon la même source.