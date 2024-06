La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a lancé, en coordination avec le Commandement de la Gendarmerie nationale (GN), une campagne nationale de sensibilisation sous le slogan "Ensemble pour une saison estivale sans accidents", au profit des estivants et des usagers de la voie publique, coïncidant avec le début de la saison estivale, a indiqué samedi un communiqué de la DGSN.

Cette campagne, qui se déroulera tout au long de la saison estivale, "sera accompagnée d'activités de sensibilisation de proximité en faveur des estivants et des automobilistes, notamment des transports en commun", à travers "des conseils et des orientations sur l'impératif de respecter le code de la route et d'éviter l'excès de vitesse, les dépassements et les arrêts dangereux, outre la conduite imprudente", note le communiqué.

Les formations de sécurité sur le terrain s'attèleront à "la lutte contre les crimes portant atteinte aux personnes et aux biens, et au maintien de l'ordre et de la sérénité publique au niveau des plages autorisées à la baignade, des espaces et places publics, des aires de loisirs et de divertissement, ainsi que des gares routières et des stations de métro et de tramway", selon la même source.

La DGSN met à la disposition des citoyens les numéros verts 1548 et 17, ainsi que les supports numériques officiels de la Police, disponibles 24H/24.