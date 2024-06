Le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) a lancé, samedi à Guelma, une caravane de sensibilisation à Guelma pour exhorter les jeunes à s’inscrire sur les listes électorales lors de la période de révision exceptionnelle de ces listes, du 12 au 27 juin, en prévision de la prochaine élection présidentielle.

Présidant, devant le siège de la Direction de la Jeunesse et des sports, la cérémonie de lancement de cette caravane qui se poursuivra jusqu’à la fin de la période de révision exceptionnelle, M. Moussa Nouri, président de la Commission de la citoyenneté, du volontariat et de la vie associative du CSJ a indiqué, dans une déclaration à l’APS, que cette caravane s’inscrit "dans le cadre d’une campagne de sensibilisation initiée par le CSJ à travers toutes les wilayas du pays afin d’encourager les jeunes ayant atteint l’âge de voter à obtenir une carte d’électeur et de participer massivement au scrutin présidentiel du 7 septembre prochain".

M. Nouri a ajouté que les membres du CSJ "effectueront un travail de proximité, au sein de la caravane, pour exhorter les jeunes à s’impliquer dans la vie politique et à participer avec force à la prochaine élection présidentielle" qui représente, a-t-il dit, "une étape cruciale de l’histoire du pays".

Il a souligné, à cet égard, que la jeunesse "représente une force efficace dans la poursuite du chemin du changement et dans la construction d’un avenir meilleur dans la nouvelle Algérie".

Youcef Benterraz, membre du bureau de la wilaya de Guelma du CSJ, a indiqué, de son côté, que la caravane de sensibilisation "sillonnera plusieurs cités nouvelles d’habitation afin de rappeler aux habitants de ces quartiers la nécessité de s’inscrire sur les listes électorales en fonction de leurs nouvelle résidence".

Il a ajouté que la caravane "se concentrera sur la catégorie des jeunes ayant atteint l’âge de voter", ainsi que sur ceux d’entre eux qui n’ont pas participé aux précédentes échéances électorales, et sur ceux qui ont changé de commune de résidence.

Pour sa part, Aya Bouhsan, membre du CSJ, à Guelma, a précisé que la caravane de sensibilisation, constituée de jeunes volontaires, se rendra dans la nouvelle cité des 1.100 logements AADL-2, dans la commune de Guelma, dans la nouvelle ville, dans la cité "H’djar Mengoub", une nouvelle communauté résidentielle comprenant 5.400 logements AADL-2, dans la commune de Belkheir, ainsi que dans la commune de Khezzara.

Au premier jour de cette action de sensibilisation, les jeunes des cités ciblées ont positivement interagi avec les animateurs de la caravane, et ont exprimé leur détermination à participer à la prochaine élection présidentielle qu’ils considèrent comme "une occasion importante pour consolider les acquis réalisés, ces dernières années, par l’Algérie aux niveaux national et international".