Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad a présidé, samedi en compagnie du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Didouche Mokhtar et de la ministre de l’Environnement et des énergies renouvelables Fazia Dahleb, dans la wilaya de Mostaganem, l’ouverture officielle de la saison estivale pour l’année 2024.

Présidant à la plage "Les Dunes" (commune de Mazaghran) l’ouverture de la saison estivale de cette année, M. Merad a affirmé que "tous les secteurs et services publics sont prêts à fournir les meilleures prestations à tous les citoyens surtout ceux qui comptent passer des vacances avec la famille et découvrir le pays".

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a donné des instructions à tous les services de l’Etat pour faire de cette saison un succès, sans incidents", a déclaré le ministre.

Après avoir salué les efforts déployés pour préparer la saison dans la wilaya de Mostaganem, il a souligné: "nous avons donné des instructions à l'ensemble des 14 wilayas côtières, notamment celles liées à la facilitation de l'arrivée de la communauté nationale résidant à l'étranger, qui découvrira, lors de son séjour pendant les vacances d'été, le potentiel et les capacités de leur pays".

Avant de donner le coup d'envoi officiel de la saison estivale de cette année, la délégation ministérielle a suivi un exposé sur les modalités de cette saison au niveau de la wilaya de Mostaganem.

Elle a également visité les stands de l'exposition organisée à l'occasion, à laquelle participent différents secteurs concernés, de même qu'une autre exposition sur l’artisanat.

Dans le cadre du renforcement des activités touristiques, la délégation ministérielle a mis en service l’application électronique "Mostaganem Wijhati", réalisée par une startup pour la promotion touristique et l’attractivité de la wilaya comme destination touristique et de loisirs.

Après avoir écouté un exposé sur le plan d’aménagement de la plage "Les Dunes" dans la commune de Mazaghran, qui fait partie des 14 nouveaux sites de baignade aménagés cette saison, et sur l’opération d’aménagement de la façade maritime de Salamandre (commune de Mostaganem et Mazaghran), les ministres ont présidé une cérémonie d’octroi d'autorisations d’exploitation définitive de plusieurs projets d’investissement et de droit de concession pour l’exploitation touristique (7 autorisations).

En outre, la délégation ministérielle a suivi un exercice de manœuvre du dispositif de surveillance des plages relevant de la Protection civile pour tester l’efficacité de l’intervention en cas de sauvetage d’une personne noyée.