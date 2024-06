La brigade de lutte contre la grande criminalité relevant de la première circonscription de la police judiciaire d'Alger-centre a démantelé un réseau criminel spécialisé dans le vol de véhicules, arrêté ses cinq (5) membres et récupéré six (6) véhicules volés, a indiqué dimanche un communiqué des Services de la Sûreté nationale.

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, la police d'Alger, représentée par la brigade de lutte contre la grande criminalité relevant de la première circonscription de la police judiciaire d'Alger-centre, a démantelé un réseau criminel spécialisé dans le vol de véhicules activant à travers tout le territoire national, arrêté ses cinq (5) membres et récupéré six (6) véhicules volés", a précisé le communiqué.

L'opération a été menée suite à une plainte déposée auprès de la brigade par un citoyen dont le véhicule a été volé, selon la même source, qui ajoute que "les investigations menées par les éléments de la police judiciaire, sous le contrôle du parquet territorialement compétent, et l'exploitation des moyens techniques ont permis d'identifier et d'arrêter les auteurs".

L'opération s'est soldée par la récupération de six (6) véhicules et la saisie de documents administratifs, de fausses plaques d'immatriculation et d'une somme de 75.000 DA.

Les mis en cause ont été présentés devant le parquet territorialement compétent pour constitution d'un réseau criminel spécialisé dans le vol de véhicules, a conclu le document.