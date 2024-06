Vous avez déjà eu mal dans le bas du dos, mais cette fois-ci la douleur est plus forte, et surtout plus handicapante ? Il ne faut pas vous soigner seul mais consulter votre médecin. Un examen est indispensable pour choisir le ou les médicaments qui vont vous soulager.

Plusieurs classes de produits

La hernie discale est dite simple quand elle n'affecte aucune racine nerveuse. Les douleurs lombaires sont fortes, mais pas trop invalidantes.

La hernie comprime une racine nerveuse. Si la douleur descend en plus dans la jambe, c'est une sciatique.

Selon l'intensité des douleurs, le médecin va vous prescrire des antalgiques plus ou moins puissants et/ou des anti-inflammatoires :

- soit de palier I (selon l'échelle de l'OMS) : doliprane®, anti-inflammatoires non stéroïdiens (Nifluril®, Voltarene®)...

- soit de palier II (Dafalgan codéiné®...),

- soit parfois, même, des produits proches de la morphine.

Il associe souvent des relaxants musculaires (Myolastan®, Coltramyl®…) pour détendre les contractures qui accentuent la douleur.

Bon à savoir

- Dès que la douleur diminue, il faut essayer de bouger car le repos prolongé favorise la chronicisation de la douleur.

- Si la douleur dure, il peut être conseillé de porter un lombostat (corset léger en résine moulé ), durant 4 à 6 semaines ( à partir de 55€ en pharmacie remboursés à 65% par la Sécurité sociale). A voir avec son médecin.

- En cas de douleurs intenses non soulagées par le traitement "standard", votre médecin pourra vous orienter vers un centre antidouleur.