Passé 50 ans, la cause la plus fréquente de douleurs dans le bas du dos et la jambe est liée à l'arthrose. Elle peut en effet entraîner un rétrécissement du canal lombaire, avec une irritation des nerfs, responsable de sciatique.

La sciatique liée à l'âge (les médecins parlent aujourd'hui de canal lombaire étroit) s'explique le plus souvent par une sténose du canal lombaire. C'est-à-dire par le rétrécissement, au bas du dos, du canal contenant les racines nerveuses qui innervent les membres inférieurs. La compression des nerfs à l'intérieur de ce canal est source de douleurs chroniques au niveau du bas du dos et des jambes lors de la marche. Et dans 90% des cas, cette "sténose lombaire" est due à l'arthrose. Les personnes de plus de 65 ans sont les plus touchées. Mais un rétrécissement du canal lombaire n'entraîne pas forcément une gêne douloureuse.

Comme pour les autres lombalgies, le traitement de première intention est souvent médicamenteux, basé sur des antalgiques, des anti-inflammatoires, et parfois - quand la douleur est très intense - de la morphine. Ce traitement permet de stabiliser les douleurs, pendant parfois plusieurs années. S'il ne suffit pas, le médecin peut prescrire des infiltrations de corticoïdes. Mais « Le traitement à long terme de la sténose lombaire reste la rééducation », souligne le Pr François Rannou, rhumatologue et rééducateur.

EN QUOI CONSISTE LA RÉÉDUCATION ?

Réalisée par un kinésithérapeute, elle vise notamment à apprendre au patient des techniques pour lutter contre la lordose lombaire, cette tendance à être très cambré, qui ferme encore plus le canal lombaire. L'idée est d'habituer le patient à basculer son bassin en avant lors de la marche. Un geste difficile. Ce qui explique que la rééducation peut durer plusieurs mois. Couplée à la correction d'une mauvaise position et si nécessaire à une perte de poids, la rééducation peut suffire pour retarder ou éviter une chirurgie. On peut aussi faire appel à la PCPthérapie ( pression continue profonde réalisée avec un dispositif par un médecin ou un kiné).