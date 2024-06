Le Front El Moustakbal a appelé, samedi à Alger, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à se porter candidat à l'élection présidentielle prévue le 7 septembre prochain et à briguer un nouveau mandat pour "poursuivre son programme de réformes ambitieux".

Dans une motion politique, lue par le président du parti, M. Fateh Boutbig, et plébiscitée, à l'unanimité, par les membres de son Conseil national, au terme de sa session extraordinaire, le Front El Moustakbal a appelé le président de la République à se porter candidat à la prochaine Présidentielle.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Boutbig a indiqué que la position de son parti concernant la prochaine Présidentielle "découle d'une conviction sincère privilégiant les intérêts supérieurs du pays pour la préservation de sa stabilité, de sa sécurité et de la cohésion de ses institutions" et "vise à assurer la poursuite du programme de réformes ambitieux porté par le président de la République".

Il a en outre réaffirmé le soutien du parti au "projet de réformes, de renouveau et de modernisation des institutions sur des bases solides (...) dans le cadre de la vision de l'Algérie nouvelle portée par le président de la République".

"L'Algérie a besoin aujourd'hui de la conjugaison des efforts et du resserrement des rangs pour mener à bien la bataille de l'édification", a-t-il soutenu, estimant que la prochaine

Présidentielle sera "l'occasion d'approfondir le débat et de conforter les institutions".

Et d'assurer que son parti "s'emploiera à sensibiliser l'opinion publique à la nécessité de participer massivement à ce rendez-vous électoral afin de relever les défis intérieurs et extérieurs", appelant tout un chacun à "se rassembler autour d'un front national fort favorisant la concertation et engagé en faveur de la préservation de l'Algérie et de ses institutions".

Le président du Front El Moustakbal a, par ailleurs, réitéré le soutien de son parti aux positions diplomatiques de l'Algérie, sous la conduite du président de la République, notamment "en faveur des causes justes, à leur tête la Palestine et le Sahara occidental", saluant le rôle de l'Armée nationale populaire (ANP) et de l'ensemble des institutions sécuritaires dans la protection du pays et la défense de sa souveraineté.