Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed, a présidé une conférence nationale virtuelle préparatoire à la conférence nationale en présentiel qui est prévue fin juin et sera consacrée à la clôture de l'année scolaire 2023-2024, outre la préparation des Directions de l'éducation pour la prochaine rentrée scolaire, a indiqué, vendredi, un communiqué du ministère.

Lors de cette conférence tenue jeudi, le ministre a donné "des instructions et des orientations sur les dossiers à préparer pour la prochaine conférence nationale en présentiel, prévue du 29 juin au 1er juillet".

Dans le cadre du suivi des opérations relatives à la clôture de l'année scolaire, M. Belaabed a souligné la nécessité de prendre "toutes les mesures en vue de mener à bien les opérations restantes et clôturer ainsi l'année scolaire 2023-2024, à l'instar des examens de rattrapage, la remise des carnets d'évaluation des acquis du cycle primaire et des certificats de réussite aux élèves admis, les inscriptions à la première année primaire, les résultats des examens nationaux, ainsi que les conseils d'admission et d'orientation au cycle post-obligatoire, et ceux dans l'enseignement secondaire général et technologique".

S'agissant de la conférence nationale en présentiel, le ministre a affirmé qu'"elle sera couronnée par des recommandations et des mesures obligatoires qui serviront de support aux directeurs de l'éducation en matière de traitement des différentes situations rencontrées sur le terrain".

Elles constitueront, également, une feuille de route à mettre en œuvre avec la rigueur requise pour une meilleure performance, d'autant que les services de la Direction centrale seront chargés de l'accompagnement, de l'orientation, du suivi minutieux et de l'évaluation périodique, afin d'atteindre avec succès les objectifs tracés", ajoute le communiqué.

Dans le même sillage, le ministre a procédé à la mise en place préalable des ateliers en vue de "leur donner assez de temps pour une bonne préparation des travaux de la conférence en présentiel pour préparer la prochaine rentrée scolaire, qui sera exceptionnelle sur plus d'un plan, notamment grâce aux nouveautés et améliorations apportées, d'où l'importance d'une mobilisation totale afin de mener à bien toutes les opérations dans les délais impartis".