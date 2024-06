Le groupe Sonelgaz a dépêché un groupe composé de cadres dirigeants, dans nombre de wilayas du Sud pour y suivre l'état d'approvisionnement en électricité, suite à la vague de chaleur enregistrée, ces derniers jours, au niveau de ces wilayas, a indiqué jeudi un communiqué de Sonelgaz.

"Engagé à suivre l'état d'approvisionnement en électricité dans les meilleures conditions et sur instructions de son PDG, Mourad Adjal, le groupe Sonelgaz a dépêché un premier, puis un second groupe composé de cadres centraux dirigeants pendant les jours de Aid El Adha. Les délégations comprennent des PDG des sociétés de production et de distribution", précise la même source.