La Direction des services agricoles (DSA) de la wilaya de Tébessa a entamé l'ouverture de 86 km de pistes agricoles traversant plusieurs communes dans le cadre du programme de réhabilitation du barrage vert, apprend-on samedi du directeur du secteur.

Les services de la DSA ont ainsi entamé au titre de l’exercice en cours l’ouverture de pistes agricoles dans les neuf communes de la wilaya traversées par le barrage à savoir Bir El Ater, El Houidjbet, El Ma Labiod, El Mezeraa, El Ogla Melha, Oum Ali, Safsaf El Ouesra, Stah Guentis et Thlidjène, a précisé M. Mokhtar Merzoug.

Parallèlement à ces pistes, il sera procédé au reboisement de 40 hectares en arbres fruitiers de diverses espèces et de 34 hectares en figue de Barbarie et à l’installation de brise-vents sur 37 hectares, selon le même responsable qui a souligné que l’objectif de ces actions est de lutter contre le phénomène de la désertification.

M. Merzoug a indiqué qu’il a été procédé dans le cadre du projet de réhabilitation du barrage vert à la mise en valeur de 12 périmètres agricoles dans les communes de Negrine, Ferkane, Safsaf El Ouesra, Thlidjène et Bir El Ater.

L’objectif de ces opérations de développement outre la lutte contre la désertification, l’érosion et l’amélioration du sol consiste à améliorer le cadre de vie des habitants de ces régions et d’en favoriser la fixation et générer des emplois, selon le même cadre.

La superficie du barrage vert dans la wilaya de Tébessa est de 407.138 hectares répartis sur neuf communes, rappelle-t-on.