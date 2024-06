Une fusée Longue-Marche 2-C transportant le satellite franco-chinois Svom, réalisé par des ingénieurs des deux pays, a décollé samedi de la base spatiale de Xichang (sud-ouest de la Chine), ont rapporté des médias.

Le décollage a eu lieu à environ 15H00 (07H00 GMT). Cette mission a pour objectif de détecter dans l'espace les "sursauts gamma", véritables fossiles lumineux qui devraient fournir davantage d'informations sur l'histoire de l'Univers.

Elaborée par des ingénieurs des deux pays, cette mission appelée "Svom" (Space-based multi-band astronomical Variable Objects Monitor), vise à détecter et localiser ces très lointains phénomènes cosmiques, à la puissance monumentale.

Le satellite de 930 kilos contient quatre instruments (deux chinois, deux français).Il a été lancé dans l'espace à bord d'une fusée chinoise Longue Marche 2-C depuis la base spatiale de Xichang, dans la province du Sichuan (sud-ouest de la Chine.

Les "sursauts gamma" se produisent généralement après l'explosion d'étoiles massives (plus de 20 fois la masse du soleil) ou la fusion d'étoiles compactes. Explosions les plus puissantes de l'Univers, ces bouffées de rayonnement d'une luminosité colossale peuvent dégager une énergie équivalente à plus d'un milliard de milliards de soleils.