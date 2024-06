Le programme des 19e "Andaloussiates El Djazaïr", s’est poursuivi, vendredi soir à Alger, avec les prestations hautement appréciées des Ensembles de musique andalouse, "Diar El Andalous" de Blida et "Maqam" de Constantine.

Ouvertes le 14 juin à la salle Ibn Khaldoun, sous le slogan, "Djawla Fel’Aâssima", les 19e "Andaloussiettes El Djazair", ont accueilli depuis, les orchestres des associations, "El Fen Wen’Nachat" de Mostaganem, "Ziriya Andaloussia" de Miliana, ainsi qu’"El Djazairia El Mossiliya" et "Cordoba" d’Alger.

Vêtus de costumes de cérémonie et de belles tenues traditionnelles, les seize instrumentistes, dont trois musiciennes de l’association "Diar El Andalous" de Blida, dirigés par le maestro, Abdelmalek Boukri, ont ouvert cette troisième soirée, sous les applaudissements du public.

Les voix étoffées de l’Ensemble blidéen -créé en 2012- ont présenté "Noubet Sika", une belle promenade animée de chants d’ensembles et en solo, avec notamment les pièces, "Ya ness ma taâdirouni", "Hobbi’ladhi rani naâchaqoh", "Soltanet Banet el hay", "Ya loun el âssel", "Ya chabih day el hilal", "Ya men dara men naâchaqou", "Der el ôqar", "Ya men Bil awzar", "Bes’Salet aâla Mohamed" et dans le genre hawzi, "Yal’liyyam lech t’loum" et "Ana berrani ghrib".

Les youyous et les applaudissements qui ont salué la remarquable prestation de l’Ensemble blidéen, se sont prolongés pour accueillir le collectif, "Maqam" de Constantine qui a pris le relai avec sa quinzaine d’instrumentistes dont cinq musiciennes, sous la houlette du maestro et président, Hamza Badjadja.

Une ambiance "ramassée" a régné dans la salle, à l’entrée sur scène des instrumentistes constantinois, élancés dans leurs smokings et élégantes dans leurs robes en soie noire, frappés de belles broderies argentées.

Au menu de la deuxième partie, du pur Malouf, avec "une Noubet Rasd Dhil", travaillée dans un niveau de musicalité hautement exigeant et rendue avec une grande maîtrise technique, dans des cadences irrégulières et composées, par des instrumentistes virtuoses.

Dans les déclinaisons rythmiques et mélodiques de la nouba, la suite de pièces proposées par l’Ensemble Maqam a été déployée, au plaisir d’une assistance recueillie, qui a pu apprécier, entre autre rendu, "Idha nebki mel’hidjrane", "Bi Rabbi elladhi faradja âla Ayoub", "Ya men sada sayden", "Dir El Homiya", "Baaker ila chadinin wa kass", "Qom hakaha kahwal’homiya", ou encore "Ya Taleb", pour la partie hawzie.

Sous un éclairage vif et un décor lumineux aux formes et aux couleurs diverses, projeté au fond de la salle sur un grand écran, le public, relativement nombreux, a pu redécouvrir la richesse et la diversité de la musique andalouse, savourant tous les moments de la soirée dans l’allégresse et la volupté.

Longtemps applaudis pour leurs prestations singulières et leurs talents respectifs, les Ensembles de Blida et de Constantine, se sont vu décerner des distinctions symboliques et des trophées honorifiques, remis à leurs directeurs artistiques.

Des associations culturelles de musique andalouse, de Mostaganem, Miliana, Blida, Constantine, Boufarik, Koléa et les ensembles, "El Djazairia El Mossiliya", "Cordoba" "Les Beaux Arts", "El Djazira" et "Mezghenna", d’Alger, animent les 19e "Andaloussiates El Djazair".

Depuis sa création en 2003, "Andaloussiettes El Djazair", se fixe pour objectif de donner de la visibilité aux différents ensembles andalous, dans un espace annuel de rencontres et d'échange entre les différents formations, qui veillent à la pérennité et à la transmission de cette musique savante.

Organisé par l'Etablissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger, les 19e "Andaloussiates El Djazaïr", se poursuivent durant les week end, jusqu’au 28 juin, à la salle Ibn-Khaldoun, avec au programme de la soirée de samedi, les associations "El Djazira" et "El Fakhardjia" d’Alger.