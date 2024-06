La réception des projets d’extension du centre anti-cancer (CAC), sis au Centre hospitalo-universitaire (CHU) Benbadis et de la maternité de Sidi Mabrouk, dans la wilaya de Constantine, est "imminente", a-t-on appris samedi des services de la wilaya.

La réalisation des extensions du CAC et de la maternité, qualifiés de structures "stratégiques", a été entièrement achevée et ne reste que quelques retouches en rapport avec les procédures de gestion, a souligné la même source, affirmant que les travaux d’équipement ont été également finalisés, et que leur réception interviendra dans "les prochains jours".

D’une capacité de 62 lits, le CAC de Constantine a été doté d’un équipement de soins du cancer "ultra moderne" devant permettre une "meilleure prise en charge" des malades atteints du cancer, a souligné la même source affirmant que des instructions "fermes" ont été données pour veiller à la préservation des équipements mis en place.

La nouvelle structure de santé permettra d'alléger la charge subie par le CAC qui reçoit une forte affluence des malades de la wilaya de Constantine et de plusieurs wilayas de l’est du pays, a indiqué la même source, qui a précisé que la réalisation de cette extension s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’Etat visant à améliorer et à renforcer la qualité de la prise en charge de cette catégorie de malades.

L'établissement hospitalier spécialisé (EHS) mère-enfant de Sidi Mabrouk devant être mis en service "dans les prochains jours", figure également parmi les structures "névralgiques". Il viendra consolider le maillon sanitaire de cette wilaya qui prend en charge, notamment, les cas critiques venant des wilayas de l’est du pays.

L’ancienne maternité de Sidi Mabrouk d’une capacité de 73 lits a été renforcée, au titre de cette extension, par 75 lits supplémentaires qui portent la capacité d’accueil de cette structure à 148 lits, ce qui va améliorer la qualité des soins et de la prise en charge, a estimé la même source.