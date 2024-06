La brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Hassi Ben Okba (Oran) a mis un terme aux activités d'une usine clandestine de transformation et de mise en conserve de poissons et de plats préparés, a-t-on appris, vendredi, auprès de ce corps de sécurité.

L'opération a été menée suite à l'exploitation d'information par la même brigade, dont les éléments se sont déplacés sur les lieux, en compagnie des représentants de la direction du Commerce et de la Promotion des exportations, ainsi que ceux du service d’hygiène et d'un vétérinaire, précise-t-on.

Sur place, il a été constaté l’existence d’une usine clandestine implantée sur une terre agricole, qui activait dans la transformation et mise en conserve des poissons congelées, la congélation de produits alimentaires préparés et des glaces en usant de produits chimiques toxiques et dangereux pour la santé publique, selon la même source.

Cette opération a conduit à l’arrestation du propriétaire de l'usine et la saisie et la destruction de 7 tonnes et 620 kg de produits alimentaires impropres à la consommation, ainsi que 110 kg de produits chimiques toxiques et dangereux, poursuit-on.

Après l'accomplissement de l'ensemble des procédures légales, le mis en cause a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Gdyel pour avoir commis 24 infractions, notamment l'exploitation d'une installation classée sans autorisation, le changement du caractère d'une terre agricole par une autre activité, absence d'agrément sanitaire et d'inspection vétérinaire, le non-enregistrement de la marque commerciale auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, acquisition de matériaux et produits chimiques sans autorisation et non-respect des conditions de stockage des produits chimiques, explique-t-on de même source.