Le taux de collecte des peaux de moutons en bon état, pendant Aïd El Adha de l'année en cours, a augmenté de 10% par rapport à l'année dernière, selon un premier bilan, a indiqué mercredi un communiqué du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique. L'annonce a été faite lors de la visite du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, au groupe de l'industrie du textile et du cuir (GETEX), visant à évaluer l'opération de collecte des peaux et de la laine pendant Aïd El Adha, où il a écouté un exposé présenté par le PDG du Groupe et les directeurs d'unités.

A cette occasion, le ministre s'est félicité des efforts consentis par les travailleurs pendant Aïd El Adha, ayant débouché sur une hausse de 10% du taux de collecte des peaux en bon état, par rapport à l'année dernière, selon le bilan préliminaire, et ce, grâce aux efforts conjoints à travers le territoire national, en coordination avec les services de wilayas", selon la même source.

Le groupe GETEX a mobilisé, à cet effet, plus de 500 travailleurs, outre la coordination pour assurer le transport et les équipements nécessaires pour mener à bien cette opération. Le ministre a, en outre, souligné "l'impératif d'intensifier les efforts du groupe GETEX tout au long de l'année, afin d'être présent au niveau des grands abattoirs des différentes wilayas". S'agissant de la récupération de la laine, le premier responsable du secteur a affirmé que cette opération appelait "la mobilisation de tous, eu égard à son importance majeure pour l'économie nationale".

Aussi, M. Aoun a instruit le PDG de GETEX de "redoubler d'efforts pour retrouver la place du Groupe et lancer plusieurs usines de textile qui contribueraient au développement de l'économie nationale", conclut le communiqué.