Une opération d’ensemencement de 9.000 alevins de tilapia rouge a été réalisée récemment dans des bassins d’irrigation situés dans des exploitations agricoles de trois communes de Médéa, a-t-on appris, jeudi, après de la direction locale des services agricoles.

L’opération s’inscrit dans le cadre du programme de développement de la pisciculture intégrée à l’agriculture et visant à ancrer la culture de production et de consommation de poissons d’eau douce chez l’agriculteur et le citoyen, a-t-on fait savoir.

Les exploitations agricoles touchées par cet ensemencement sont localisées dans les communes de Chahbounia (sud de la wilaya), El-Omaria et Ouled Brahim (au centre), a-t-on ajouté.

Outre la production de poisson, la pisciculture intégrée à l’agriculture permet le recyclage des déchets agricoles et leur utilisation comme engrais agricole naturel, contribuant de la sorte à la dépollution des sols et à la réduction des charges financières de l'exploitation, a-t-on expliqué de même source.

Des mesures d’encouragement à la production et à l’investissement aquacole ont été introduites dans la loi des finances 2024 en vue de développer la pisciculture et assurer des ressources financières supplémentaires aux exploitants agricoles qui adhèrent au programme de développement de cette activité économique, a-t-on rappelé.

Parmi les mesures incitatives décidées par les pouvoirs publics, l’introduction d’une prime de production de 50 DA par kilogramme de Tilapia pour stimuler l’industrie d’élevage et l’imposition d’une taxe de 30 DA par kilogramme sur les produits importés, visant ainsi à équilibrer le marché et à encourager le produit national.

Une exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la vente de Tilapia et l’établissement d’un taux réduit de 9 % sur la TVA pour les opérations de vente impliquant la transformation de ce type de poisson, font également partie de ces mesures d’encouragement de la filière.