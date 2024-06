Les chantiers d’une vingtaine d’opérations de développement en cours dans la commune de Tindouf tirent à leur fin, a-t-on appris jeudi auprès des services de la wilaya.

Retenus au titre des différents programmes de développement des exercices 2023 et 2024 pour un montant de plus de 200 millions DA, les projets au nombre de 18 consistent en la réalisation des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement, d’électrification, d’aménagement urbain, viabilisation de rues et réalisation de trottoirs, a affirmé le wali de Tindouf, Mustapha Dahou.

Relancés au mois de mars dernier après un gel de plusieurs années suite à un blocage au niveau de l’APC, ces projets, qui affichent un taux d’avancement des travaux important, tendent à améliorer les conditions de vie de la population locale et redorer la belle image de la ville de Tindouf, notamment les anciens quartiers et les quatre nouvelles mini-zones d’activités, a indiqué le chef de l’exécutif de la wilaya lors de l’inspection des chantiers de ces opérations.

Par ailleurs, une cellule technique, composée des bureaux d’étude, techniciens et entrepreneurs, a été installée et chargée de l’examen et le contrôle des matériaux de construction et de certaines techniques utilisées dans l’exécution des chantiers en vue de donner plus d’attractivité urbaine aux projets et améliorer les conditions de vie des citoyens.