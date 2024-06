La Radio algérienne a organisé, samedi à Alger, en coordination avec l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), une Journée de formation au profit des directeurs des radios nationales et régionales sur la thématique des "règles juridiques et professionnelles applicables à la couverture médiatique des élections".

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le Directeur général de la Radio algérienne, Mohamed Baghali, a indiqué que cette initiative "intervient en prévision de l'important rendez-vous de la Présidentielle du 7 septembre", soulignant que de telles rencontres d'échange d'idées avaient vocation à "assurer une participation de qualité dans la couverture de cet événement important".

Lors de cette Journée de formation, le membre de l'ANIE Karim Khelfane a présenté un exposé sur les règles régissant la pratique médiatique en pareilles occasions, partant de l'importance du rôle de la presse dans l'accompagnement de toutes les étapes du processus électoral, de la convocation du corps électoral à l'annonce des résultats définitifs. Le journaliste représente "un trait d'union entre tous les acteurs : Autorité nationale indépendante des élections, candidats, électeurs, société civile et institutions", a-t-il soutenu, précisant que "c'est ce qui lui confère un rôle clé, qu'il doit remplir dans le respect des règles juridiques et professionnelles". Dans le même sillage, l'intervenant a rappelé les amendements introduits par la Constitution de 2020, notamment en ce qui concerne "la liberté d'expression et de la presse et l'accès aux sources d'information", insistant, par là même, sur la nécessité pour les journalistes de faire preuve de professionnalisme et de respecter la déontologie de la profession dans la couverture médiatique de cet événement majeur.

Le RND appelle le président de la République à briguer un deuxième mandat présidentiel

Le Rassemblement national démocratique (RND) a appelé, samedi à Alger, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à se porter candidat à l'élection présidentielle prévue le 7 septembre prochain afin que les réformes structurelles engagées par l'Algérie durant son premier mandat puissent être menées à terme.

"Le Rassemblement national démocratique appelle, au nom de tous ses cadres, élus et militants, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à se porter candidat à l'élection

présidentielle du 7 septembre 2024, afin que les réformes structurelles engagées par l'Algérie durant son mandat présidentiel actuel puissent atteindre leurs objectifs et que leurs fruits puissent être cueillis avec la matérialisation du décollage économique, dont les contours commencent à se dessiner dans divers domaines", a précisé le parti dans un communiqué publié au terme de la session extraordinaire de son Conseil national.

En appelant le président de la République à briguer un deuxième mandat, le RND vise à "préserver les acquis sociaux dont jouissent les citoyens algériens, notamment face aux défis à venir qui exigent la consolidation des acquis, avec la même détermination, la même volonté et la même vision prospective qui animent le président de la République", a précisé le parti.

Aussi, le Conseil national du RND a invité l'ensemble des cadres, des élus et des militants du parti à "la mobilisation en vue de sensibiliser le corps électoral à l'importance de répondre à l'appel de la patrie en prévision de ce rendez-vous important lors duquel le peuple algérien élira, démocratiquement et souverainement, le président de la République qui présidera aux destinées du pays durant les cinq prochaines années". Dans une allocution prononcée à cette occasion, le Secrétaire général du RND, Mustapha Yahi, a affirmé que l'homme de la prochaine étape "doit garantir la continuité des réformes jusqu'à la réalisation de leurs objectifs et préserver et consolider les acquis sociaux réalisés par l'Algérie ces dernières années", réaffirmant "le soutien du RND à l'effort national consenti par les institutions de l'Etat et à l'orientation du président de la République visant à construire une économie nationale génératrice de richesse et affranchie de la dépendance aux hydrocarbures".

Il a, par ailleurs, salué "les positions de la diplomatie algérienne, sous la conduite du président de la République, incarnant la souveraineté, le courage et la force de persuasion s'agissant des causes justes dans le monde, notamment les causes palestinienne et sahraouie".

Le MSP déterminé à se lancer dans la course avec combativité (Abdelaali Hassani Cherif)

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelaali Hassani Cherif, a affirmé, vendredi soir depuis Blida, que sa formation politique était déterminée à se lancer dans la course à la Présidentielle avec combativité.

Présidant la cérémonie de commémoration du 21e anniversaire de la disparition du fondateur du Mouvement de la société pour la paix, cheikh Mahfoud Nahnah, M. Hassani Cherif a assuré que sa formation politique participera à la prochaine élection présidentielle "avec combativité" en proposant aux Algériens un projet "de nature à apporter des solutions à leurs problèmes et de rendre l'Algérie encore plus prospère".

Le MSP "prône l'alternance pacifique au pouvoir, la transition démocratique, la préservation des libertés et des valeurs et la réforme socioéconomique et rejette les pratiques susceptibles de déstabiliser le pays", a-t-il soutenu. Et de préciser que la méthodologie et la vision politique de sa formation "évoluent d'une étape à l'autre, selon les circonstances, les mutations et la situation politique".

La cérémonie, qui a été l'occasion de se remémorer les qualités du fondateurs du MSP, cheikh Mahfoud Nahnah, a vu la présence des dirigeants et de militants du Mouvement, ainsi que du Secrétaire général du Mouvement Ennahda, Mohamed Douibi, qui a affirmé que le soutien de sa formation politique à la candidature du président du MSP à la Présidentielle du 7 septembre prochain "découle d'une volonté sincère et participe de l'indépendance décisionnelle".

Le Conseil national de la Choura du Mouvement de la société pour la paix, réuni en session extraordinaire les 24 et 25 mai 2024, avait, rappelle-t-on, proposé la candidature du président du MSP, Abdelaali Hassani Cherif, à la prochaine élection présidentielle.