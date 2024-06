La présidence palestinienne a salué, vendredi, la décision de l'Arménie de reconnaître l'Etat de Palestine dans le but d'avancer vers la paix au Proche-Orient.

Dans un communiqué, la présidence palestinienne a exprimé sa profonde gratitude pour "cette décision courageuse et significative", la considérant comme une "étape cruciale vers le renforcement des relations bilatérales et la promotion de la paix et de la stabilité dans la région".

La présidence palestinienne a remercié l'Arménie pour sa "démarche audacieuse et sage, qui souligne les liens d'amitié solides entre les deux nations", saluant également l'engagement du gouvernement et du peuple arméniens à soutenir le peuple palestinien et ses droits légitimes à sa terre et à l'autodétermination.

"La sage décision de l'Arménie s'aligne sur les principes de la solution à deux Etats, un choix stratégique qui soutient la volonté et la légitimité internationales. Cette reconnaissance contribue positivement à la préservation de la solution à deux Etats", a relevé la présidence palestinienne, appelant les autres nations, en particulier les pays européens qui n'ont pas encore reconnu l'Etat de Palestine, à le faire.

Aboul Gheit salue la reconnaissance par l'Arménie de l'Etat de Palestine

Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a salué samedi l'annonce, la veille, par l'Arménie de sa reconnaissance officielle de l'Etat de Palestine, soulignant qu'il s'agit d'une "décision courageuse" qui reflète une conviction croissante au sein de la communauté internationale quant à l'impossibilité de la poursuite de l'occupation sioniste.

Citant Aboul Gheit, le porte-parole officiel du secrétaire général de la Ligue arabe, Jamal Rushdi, a déclaré que l'annonce ces derniers jours de la reconnaissance de l'Etat palestinien par de nombreux pays "reflète une conviction croissante au sein de la communauté internationale quant à l'impossibilité de poursuivre l'occupation et à la nécessité de mettre en œuvre la solution à deux Etats".

Pour la Ligue arabe, cette reconnaissance "représente une étape importante vers l'incarnation de l'Etat palestinien aux frontières du 4 juin 1967", a ajouté le porte-parole.

Rushdi a, en outre, souligné que le secrétaire général de la Ligue arabe "a appelé tous les pays qui n'ont pas encore reconnu l'Etat de Palestine à le faire dès que possible", car, a-t-il poursuivi, "cela représente une réelle contribution à l’instauration de la paix et à la fin de l’occupation".

Le ministère arménien des Affaires étrangères a annoncé vendredi, dans un communiqué, la reconnaissance de l'Etat de Palestine "dans le but d'avancer vers la paix au Proche-Orient", insistant sur la "situation critique à Ghaza", en proie à une agression génocidaire sioniste depuis près de neuf mois.

Le Koweït salue la reconnaissance de l’Etat de Palestine par la République d’Arménie

Le Koweït a salué samedi la reconnaissance officielle de l’Etat de Palestine par la République d’Arménie, a rapporté l'agence de presse Wafa.

Le ministère koweïtien des Affaires étrangères a déclaré que "cette reconnaissance est un pas positif qui contribuerait à la réalisation des dispositions des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU et de l’Initiative de paix arabe" relatives à la question palestinienne.

Le ministère a ensuite réitéré la position du Koweït selon laquelle tous les pays devraient "prendre des décisions similaires" à savoir la reconnaissance de l'Etat de Palestine, "afin de trouver une solution juste et globale à la question palestinienne".

Le ministère arménien des Affaires étrangères a annoncé vendredi dans un communiqué la reconnaissance de l'Etat de Palestine dans le but d'avancer vers la paix au Proche-Orient, insistant sur la "situation critique à Ghaza".

Fin mai, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont aussi officiellement reconnu l'Etat de Palestine.

UNRWA: Plus de 76% des écoles de Ghaza doivent être reconstruites

L'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a déclaré vendredi que plus de 76% des écoles de la bande de Ghaza nécessiteraient une reconstruction complète ou une réhabilitation majeure.

"Malgré cela, les équipes de l'UNRWA continuent d'atteindre les enfants à travers des activités ludiques et d'apprentissage", a expliqué l'agence.

L'agence onusienne a, en ce sens, expliqué que "l'éducation est un droit humain fondamental", appelant à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Ghaza, soumise à une agression génocidaire menée par les forces d'occupation sioniste depuis environ 9 mois.

Le "Groupe Education" est un mécanisme de coordination conjoint entre les organisations travaillant dans le domaine de la réponse humanitaire dans le secteur de l'éducation en cas de déplacement interne.

Le groupe a été créé en 2007 par le Comité permanent inter organisations et est dirigé par l'UNICEF et la Protection de l'enfance au niveau mondial.

Depuis le 7 octobre dernier, l'entité Sioniste mène une agression dévastatrice contre Ghaza, faisant près de 123.000 martyrs et blessés palestiniens et rappelant l'occupant sioniste dans un isolement international qui lui a valu des poursuites de devant la Cour Internationale de Justice.

L'entité Sioniste poursuit son agression malgré deux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU visant à arrêter immédiatement les opérations et malgré les ordres de la Cour internationale de Justice de mettre fin à l'invasion de Rafah, de prendre des mesures pour prévenir les actes à Caractère "génocidaire" et d'amélioration de la situation humanitaire à Ghaza.

Ghaza: le bilan de l'agression sioniste s'alourdi à 37.551 martyrs

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 37.551 martyrs et 85.911 blessés, depuis le 7 octobre dernier, ont indiqué samedi les autorités palestiniennes de la santé.

Selon la même source, l'armée d'occupation sioniste a commis 3 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Ghaza, faisant 101 martyrs et 169 blessés.

Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Cisjordanie occupée : au moins 25 Palestiniens arrêtés par les forces d'occupation sionistes

Les forces d'occupation sionistes ont arrêté, dans la nuit de vendredi à samedi, au moins 25 Palestiniens dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée, a indiqué samedi le Club des prisonniers palestiniens.

Depuis vendredi soir, les forces d'occupation sionistes ont arrêté au moins 25 citoyens de plusieurs gouvernorats de Cisjordanie, dont des anciens détenus, précise le Club des prisonniers palestiniens dans un communiqué.

Les arrestations se sont concentrées dans les gouvernorats d'El Khalil, Naplouse, Ramallah, Tulkarem et Jénine, accompagnées de raids et d'abus généralisés, de menaces contre les détenus et leurs familles, ainsi que de vandalisme et de destruction de maisons de citoyens.

Le Club des prisonniers a souligné que le nombre des arrestations en Cisjordanie occupée après le 7 octobre a atteint plus de 9325, tous segments de la société palestinienne confondus, notant que ce nombre inclut ceux qui ont été arrêtés à leur domicile, à travers les points de contrôle militaires, ceux qui ont été forcés de se rendre sous la pression, et ceux qui ont été retenus en otage.

Parallèlement à leur agression contre Ghaza, l'armée et les colons sionistes ont intensifié leurs attaques en Cisjordanie, depuis le 7 octobre dernier, y compris à El Qods-Est, entraînant la mort en martyrs de 533 Palestiniens et environ 5 200 blessés, selon les autorités palestiniennes.