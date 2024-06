L'Union africaine (UA) a averti que le Soudan était confronté à la pire crise humanitaire au monde, alors que les affrontements se poursuivent entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR) à Khartoum et dans le Kordofan occidental.

Le président de la Commission africaine de l'UA, Moussa Faki, a souligné qu'"une pression concertée doit être exercée sur les parties extérieures qui alimentent le conflit au Soudan".

Dans son rapport sur la situation au Soudan, présenté vendredi lors d'une réunion Conseil de paix et de sécurité (CPS) à Addis-Abeba, le président de la Commission africaine a qualifié la situation au Soudan de "dangereuse" et a mis en garde contre le "danger de génocide".

Faki a déclaré que "la guerre au Soudan a provoqué la pire crise humanitaire au monde et expose la vie de millions de civils au risque de famine".

Pour sa part, l'envoyé américain au Soudan, Tom Perriello, a déclaré que les Etats-Unis "continuent de se tenir aux côtés des civils soudanais touchés par la guerre et que chacun doit soutenir les organisations et les pays qui travaillent pour les Soudanais pour obtenir de la nourriture et des médicaments".

L'envoyé américain a confirmé que des millions de Soudanais ont été contraints de quitter leurs foyers, fuyant la famine, la violence et le nettoyage ethnique.

Depuis le 15 avril 2023, le Soudan est le théâtre de combats entre les forces armées dirigées par Abdel Fattah al-Burhan et les Forces de soutien rapide (FSR) dirigées par Muhammad Hamdan Dagalo (Hemedti).

Le Soudan a enregistré près de 10 millions de personnes déplacées à l'intérieur et à l'extérieur du pays depuis le début des combats, selon les statistiques des Nations unies. Les infrastructures du pays ont été en grande partie détruites et la population est menacée de famine.