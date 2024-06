Le président namibien, Nangolo Mbumba a réaffirmé, le soutien de son pays à la lutte légitime du peuple sahraoui, et ce jusqu'à l'indépendance du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique.

Le président Nangolo Mbumba s'exprimait lors d'une audience accordée à l'Ambassadeur du Sahara occidental en Namibie, Hamdi Mayara Khalil qui a informé le président namibien des derniers développements de la cause sahraouie, notamment depuis la violation par le Maroc de l'Accord de cessez-le-feu, en novembre 2020, outre la situation dans les villes sahraouies occupées.

L'ambassadeur Hamdi Mayara Khalil a, également, évoqué le non respect par l’occupation marocaine de la Légalité internationale et des résolutions de l'ONU et de l'UA.

Dans une déclaration à l'APS, l'ambassadeur sahraoui a affirmé que la position de la Namibie s'ajoutait aux positions de plusieurs pays africains, concernant la décolonisation de la dernière colonie en Afrique, ce qui constitue un "coup dur à la propagande et à la désinformation marocaines".