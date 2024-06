De fortes pluies ont provoqué vendredi des inondations dans le sud-est de la Suisse, obligeant les autorités à évacuer des personnes dans cette région ainsi qu'en Valais, selon les autorités.

Dans le canton des Grisons, les autorités ont mis en garde contre de nouvelles inondations dans le val Mesolcina, via le service d'alerte de la Confédération, indiquant que "plusieurs inondations sont signalées dans la zone touchée".

"Plusieurs rivières sont sorties de leur lit", et la situation s'est aggravée dans la soirée, a indiqué pour sa part dans un communiqué la police cantonale des Grisons.

La police a mis en place une opération avec ses partenaires, et certaines personnes ont dû être évacuées. Leur nombre n'a pas été précisé.

Le TCS (Touring club suisse) a indiqué sur son site que l'autoroute était fermée dans les deux sens entre Hinterrhein et San Vittore dans la partie inférieure du val Mesolcina, à la suite de "glissements de terrain".

Ailleurs en Suisse, la réputée station de ski suisse de Zermatt, dans le canton du Valais, est coupée du monde depuis vendredi midi, à cause d'un risque d'inondations, qui a entraîné l'arrêt des liaisons par train et par la route.

Les violentes tempêtes qui ont frappé la région ces derniers jours couplées à la fonte des neiges -abondantes cette année- ont provoqué des inondations dans le pittoresque village au pied du Cervin, où la rivière Viège est sortie violemment de son lit.

Les précipitations tombées depuis jeudi ainsi que la fonte des neiges et la saturation des sols ont conduit les autorités valaisannes à passer, dans la journée de vendredi "du niveau d'alerte au niveau d'alarme pour le Rhône et les cours d'eau latéraux dans tout le canton".

Quelque 230 personnes ont été évacuées, a indiqué vendredi en fin d'après-midi à l'agence suisse Keystone-ATS la cheffe de l'Organe cantonal de conduite (OCC), Marie-Claude Noth-Ecoeur.

Plus de 200 sapeur-pompiers, une cinquantaine d'astreints à la protection civile et plus d'une centaine de personnes des services en charge des infrastructures de mobilité sont engagés.