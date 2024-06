Envie de bouger un peu plus pour retrouver la ligne ? N’hésitez donc pas à pratiquer le sport le plus accessible qui soit : la marche à pied. Explications avec Gilles Mondoloni, médecin du sport. Vous le savez : bouger, c’est bon pour la ligne, mais pas seulement. "Pour la plupart des adultes en bonne santé, 150 minutes par semaine d’activité physique d’intensité modérée répartie sur trois à cinq séances sont associées à un taux inférieur de maladies cardiovasculaires et de mortalité prématurée", précise même la Haute Autorité de Santé. Et bien évidemment, le moyen le plus facile d’accumuler ces précieuses minutes pour perdre vos kilos superflus (entre autres choses), c’est encore de marcher. Mais à quelle fréquence ? Et quelle intensité ? Réponses avec un expert.

Pourquoi il faut faire entre 3000 et 3500 pas par jour

"Je recommande à tout le monde de marcher au moins une demi-heure par jour à pas rapides", explique d’emblée le médecin du sport parisien Gilles Mondoloni. "Cela permet de brûler des calories, d’activer le système cardio-vasculaire et respiratoire et de dérouiller les articulations." Très bien, mais pourquoi 30 minutes (soit l’équivalent de 3000 à 3500 pas) ? "Parce qu’il y a une notion d’inertie de l’organisme à prendre en compte pour que ça fonctionne. Le corps doit se préparer à l’effort au niveau musculaire, respiratoire et enzymatique." En d’autres termes, en dessous d’une certaine durée (et d’une certaine intensité), marcher vous servira seulement à vous déplacer. Pas beaucoup plus. "Et ne faites pas 6 x 5 minutes dans la journée, ça ne sert à rien !", ajoute l’expert. À l’assaut des graisses profondes Si marcher une demi-heure chaque jour vous permettra de rester en forme et d’habituer votre corps à un effort régulier, il faudra néanmoins allonger progressivement vos séances pour accélérer votre perte de poids. D’autant plus que selon le docteur Mondoloni, "à partir d’une heure par jour (6 000 à 7 000 pas), la marche va aller chercher des graisses profondes, au niveau de l’abdomen, que même certains sports comme la musculation ne sollicitent pas." Mais bien évidemment, inutile de marcher autant si vous pratiquez des sports d’endurance en parallèle.

Chaussures, bâton : équipez-vous correctement !

Sachez-le : la marche est un sport comme les autres. Et qui dit sport, dit équipement. "Je vois beaucoup de gens arriver au cabinet avec des fractures de fatigue parce qu’ils ne marchent pas avec les bonnes chaussures", explique le médecin. La solution ? Opter pour de vraies chaussures de marche, disponibles dans les magasins de sport, et bannir les souliers de ville ou les escarpins. "De plus, les personnes âgées et/ou en surpoids pourront s’aider d’un bâton de marche qui soulagera leurs articulations, les empêcheront de glisser et pourront même solliciter d’autres filières musculaires, comme les épaules !"