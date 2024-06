Un comité multisectoriel chargé du suivi de l’opération de numérisation a été mis en place dans la wilaya de Béchar, a-t-on appris mardi auprès des services de la wilaya.

Composé de représentants de différents secteurs d’activités, dont les directions de l’administration locale (DAL), de la Poste et des télécommunications, d’Algérie Télécom (AT) et de l’Université "Tahri Mohamed" de Béchar représentée par la Faculté des sciences exactes, le comité s’occupe du suivi de l’opération de numérisation des différents services relevant des administrations publiques ainsi que l’ensemble des communes que compte la wilaya, a-t-on précisé.

La mise en place de ce comité multisectoriel a pour objectif d’accélérer le processus de transformation numérique et de contribuer à la réalisation du projet de "la gouvernance électronique", en consécration du principe de modernisation de l’administration publique et son rapprochement du citoyen, selon les services de la wilaya.

Elle vise également la généralisation de l’usage des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les administrations publiques et des collectivités locales dans le cadre de la modernisation de l'administration et l’amélioration de la qualité du service public, a-t-on souligné encore de même source.