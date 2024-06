Le gouvernement mauricien a donné son agrément à la nomination de M. Filali Ghouini, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Maurice avec résidence à Antananarivo, indique jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

Algérie – Zambie : Agrément du nouvel ambassadeur d'Algérie en Zambie

Le gouvernement zambien a donné son agrément à la nomination de M. Tewfik Abdelkader Mahi, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Zambie, indique jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.