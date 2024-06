L'Assemblée populaire nationale (APN) participera à la session ordinaire du Parlement panafricain (PAP), prévue du 21 juin au 5 juillet à Midrand (Afrique du Sud), a indiqué jeudi un communiqué de la chambre basse du Parlement.

L'APN sera représentée aux travaux de cette session par les députés Behdja Lammali, présidente de la commission des transports, de l'industrie, des communications, de l'énergie, de la science et de la technologie au Parlement panafricain, Mohammed Segres, membre de la commission du règlement, des privilèges et de la discipline, et Fateh Boutbig, également membre du PAP.

La session ordinaire du PAP est placée sous le thème : "Eduquer une Afrique adaptée au 21e siècle : construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif, tout au long de la vie, de qualité et pertinent en Afrique", a conclu le communiqué.