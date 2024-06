La sélection algérienne de football a été classée à la 44e position, en cédant une place, au classement mondial de la FIFA du mois de juin, publié jeudi par l'instance internationale sur son site officiel.

La sélection algérienne sous la conduite du nouvel entraîneur, le Bosnien Vladimir Petkovic, a perdu une place par rapport au dernier classement (43e), suite à la défaite concédée face à la Guinée (1-2), le 6 juin denier au stade Nelson Mandela de Baraki (Alger), pour le compte de la 3e journée(Gr.G) des qualifications (zone Afrique) du Mondial-2026.

Sur le plan africain, les Verts occupent toujours le 7e rang, devant le Cameroun (49e mondial), le Mali (50e), et l'Afrique du Sud (59e). En haut du classement mondial, l'Argentine, championne du monde, mène toujours le bal avec 1860.14 points devant la France, vice-championne du monde (1837.47), alors que les Diables Rouges occupent toujours la 3e place du nouveau classement mondial.

Les Anglais ont cédé leur 4e place au Brésil et occupent désormais la 5e place, devant le Portugal (6e/ 1747.04 points) et les Pays-Bas (7e/ 1746.66 pts). L'Espagne (1729.92 pts), la Croatie (1728.3 pts) et l'Italie (1724.37 pts) complètent le top 10 dans cet ordre.