Le coup d’envoi des compétitions de la coupe d’Algérie de water-polo des catégories U-14 et U-21 a été donné jeudi après-midi à la piscine olympique Cherif Benyahia du complexe sportif Chahid Hamlaoui de Constantine.

Cette édition de la coupe d’Algérie met en lice huit clubs chez les moins de 14 ans et quatre clubs dans la catégorie des moins de 21 ans avec un total de 150 athlètes, a déclaré à l’APS en marge de l’ouverture de cette compétition, la présidente de la ligue constantinoise de natation, Nadia Benabdoune.

Selon la même source, ces joutes de trois jours comprennent des tours éliminatoires au premier jour et l’organisation des matches des finales vendredi et samedi chez les deux catégories.

La cérémonie de clôture aura lieu en présence des membres de la Fédération algérienne de natation avec la remise de la coupe d’Algérie aux premiers de chaque catégorie et des médailles aux équipes participantes.

Le directeur de wilaya de la jeunesse et des sports, Lahcène Adjadj, a souligné que Constantine se distingue dans cette discipline depuis plusieurs années et fournit à l’équipe nationale plus de la moitié de ses effectifs, estimant que l’accompagnement et l’encouragement des clubs de water-polo permettront à l’Algérie de recouvrer sa place parmi les grands.