La liste des auteurs retenus pour la 9e édition du Prix Mohammed Dib de littérature (2022-2024) a été dévoilée mercredi par l'Association "La grande Maison" de Tlemcen, comprenant 31 œuvres.

Le jury de ce prix, qui récompense le meilleur roman et le meilleur recueil dans les trois catégories du prix (arabe, tamazight et français), a sélectionné 12 textes en arabe, tels que "El-Yarabi'a" de Djilali Amrani, "Haouch Al-Ma'achat" de Hamida Chenoufi, "Qodas el-Cardinal" de Salim Betka, "Sirat Mawta Lam Yobkihom Ahad" de Abdelkader Berghout et "Marathon Waqt Al-dahira" de Fares Kebbich.

La liste du prix en tamazight comprend quatre romans de Amrane Salem, Ould Ammar Taher, Sederi Fahima et Sirik Liza. Il s'agit aussi de 15 œuvres sélectionnées en langue française, dont "Terminus Babel" de Mustapha Benfodil, "La Kafrado" de Chitour Daoudi Malika, "Belvédère" de Aïcha Kassoul, "Photos de famille" de Rachid Mokhtari et "Taxi" d'Ayhem Aïmene.

Lors de la 8e édition, Amal Bouchareb a remporté le prix du meilleur roman en langue arabe pour son œuvre "Au commencement était le verbe", tandis que "Tarqaqt" de Walid Sahli a remporté le prix dans la catégorie Tamazight. Concernant les œuvres en langue française, "La ville aux yeux d'or" de Keltoum Staali a décroché le prix.

Organisé par l'Association "La grande Maison" de Tlemcen, le Prix littéraire du nom du romancier algérien Mohamed Dib (1920-2003) vise à encourager les écrivains algériens d'expressions arabe, amazighe et française.

Depuis sa création en 2001, l'association œuvre à promouvoir l'œuvre dibienne, outre l'organisation d'ateliers d'écriture, de théâtre, de cinéma et de dessin.