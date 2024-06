Le ministère arménien des Affaires étrangères a annoncé vendredi dans un communiqué la reconnaissance de l'Etat de Palestine dans le but d'avancer vers la paix au Proche-Orient, insistant sur la "situation critique à Ghaza".

"Réaffirmant son allégeance au droit international et aux principes d'égalité, de souveraineté et de coexistence pacifique des peuples, la République d'Arménie reconnaît l'Etat de Palestine", a indiqué le ministère dans un communiqué.

"Erevan désire sincèrement l'avènement d'une paix durable" dans la région, selon le ministère qui rappelle vouloir "l'instauration immédiate d'une trêve" dans l'agression génocidaire sioniste à Ghaza.

Hussein al-Sheikh, le secrétaire général du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), a rapidement "salué" la décision prise par Erevan.

"C'est une victoire pour le droit, la justice, la légitimité et la lutte de notre peuple palestinien pour la libération et l'indépendance", a-t-il souligné sur le réseau social X.

Fin mai, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont aussi officiellement reconnu l'Etat de Palestine.

La présidence palestinienne salue la reconnaissance par l'Arménie de l'Etat de Palestine

La présidence palestinienne a salué, vendredi, la décision de l'Arménie de reconnaître l'Etat de Palestine dans le but d'avancer vers la paix au Proche-Orient.

Dans un communiqué, la présidence palestinienne a exprimé sa profonde gratitude pour "cette décision courageuse et significative", la considérant comme une "étape cruciale vers le renforcement des relations bilatérales et la promotion de la paix et de la stabilité dans la région".

La présidence palestinienne a remercié l'Arménie pour sa "démarche audacieuse et sage, qui souligne les liens d'amitié solides entre les deux nations", saluant également l'engagement du gouvernement et du peuple arméniens à soutenir le peuple palestinien et ses droits légitimes à sa terre et à l'autodétermination.

"La sage décision de l'Arménie s'aligne sur les principes de la solution à deux Etats, un choix stratégique qui soutient la volonté et la légitimité internationales. Cette reconnaissance contribue positivement à la préservation de la solution à deux Etats", a relevé la présidence palestinienne, appelant les autres nations, en particulier les pays européens qui n'ont pas encore reconnu l'Etat de Palestine, à le faire.

Palestine occupée : des villes et villages de Cisjordanie pris d'assaut par les forces sionistes

L'armée d'occupation et des colons sionistes ont mené, vendredi à l'aube, une campagne d'incursions dans les villes et villages de Cisjordanie occupée, accompagnée d'arrestations et de destructions de véhicules et de biens palestiniens, rapportent des médias citant des sources.

Selon des médias, l'armée sioniste a pris d'assaut la ville de Ramallah et les villes du gouvernorat (centre), la ville de Qalqilya (nord) et les villes des gouvernorats de Beitlehem et d'El Khalil (sud).

D'après les mêmes sources, les forces sionistes ont pris d'assaut les camps de Qaddoura et de Jalazoun dans le gouvernorat de Ramallah, où l'armée d'occupation a utilisé des balles réelles et des bombes lacrymogènes, rapportant que 9 citoyens des deux camps ont été arrêtés.

A son tour, la Société du Croissant-Rouge palestinien a signalé que ses équipes ont transporté une personne blessée par balles réelles du camp de Qaddoura à l'hôpital.

L'armée sioniste a également pris d'assaut la ville de Silwad, à l'est de Ramallah, et arrêté au moins deux citoyens.

A Qalqilya, les forces d'occupation ont procédé à une incursion dans plusieurs quartiers, au cours de laquelle elles ont détruit des voitures et des biens palestiniens, et perquisitionné plusieurs maisons avant d'arrêter trois citoyens, selon des sources locales.

L'occupant a également mené des raids aux premières heures de l'aube sur plusieurs villes des gouvernorats de Beitlehem et d'El Khalil.

A Naplouse, à l'aube, des colons sionistes ont attaqué le village de Yatma, au sud de la ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie. Ils ont détruit des véhicules appartenant à des Palestiniens, selon les même sources .

Agression sioniste contre Ghaza : aucune amélioration dans l'accès de l'aide (OMS)

Un responsable de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué, vendredi, qu'aucune amélioration dans l'accès de l'aide n'a été constatée dans la bande de Ghaza, théâtre d'une agression sioniste depuis le 7 octobre 2023.

La prétendue "pause" quotidienne annoncée par l'armée sioniste dans le sud de la bande Ghaza n'a eu "aucun impact" sur l'arrivée de l'aide humanitaire, a affirmé vendredi un responsable de l'OMS pour les territoires palestiniens occupés.

"Nous, les Nations Unies, pouvons dire que nous n'avons constaté aucun impact sur l'arrivée de l'aide humanitaire depuis cette annonce", a déclaré Richard Peeperkorn, lors du briefing régulier de l'ONU à Genève.

L'entrée de l'aide humanitaire "a été minime", a renchéri Jens Laerke, le porte-parole de l'Office de coordination des situations d'urgence.

Selon lui, "la situation humanitaire et sanitaire est catastrophique dans l'ensemble de l'étroit territoire palestinien".

Les travailleurs humanitaires "ne peuvent pas se rendre à Karam Abou Salem et récupérer (l'aide humanitaire) en toute sécurité en raison du manque d'ordre public et de sécurité", a-t-il souligné.

Depuis le 7 octobre dernier, l'entité sioniste mène une guerre génocidaire contre Ghaza qui a fait plus de 123 000 victimes entre martyrs et blessés, en plus de milliers de disparus.

Le Sultanat d'Oman souligne la nécessité d'un cessez-le-feu "immédiat et permanent" à Ghaza

Le Sultanat d'Oman a souligné la nécessité d'un cessez-le-feu "immédiat et permanent" dans la bande de Ghaza et de mettre fin aux souffrances de la population de l'enclave palestinienne ravagée par plus de huit mois d'agressions sionistes barbares.

Le Représentant permanent du Sultanat d'Oman auprès des Nations unies et des organisations internationales à Genève, l'ambassadeur Idris bin Abdulrahman Al Khanjari a déclaré, dans le cadre de la séance de dialogue interactif sur le rapport de la Commission d'enquête internationale indépendante sur le territoire palestinien occupé, que "la délégation du Sultanat d'Oman soutient le rapport de la commission d'enquête, qui appelle à examiner ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 et les événements qui ont suivi dans son contexte".

Et de souligner que "cette date a été précédée de plusieurs décennies d'occupation, de souffrance, de frustration et de privation des droits légitimes les plus fondamentaux à vivre dans la dignité".

Il a relevé que "les événements tragiques survenus dans la bande de Ghaza et en Cisjordanie ont dévoilé au monde entier les pratiques inhumaines de l'occupant (sioniste)", appelant ainsi à "un cessez-le-feu immédiat et permanent" dans l'enclave assiégée.

"Ces événements ont également montré que l'organisation des Nations unies était incapable de surmonter la politique de deux poids deux mesures en raison de l'hégémonie de certains Etats membres et de leur obstruction à l'application des dispositions du droit international, au détriment du droit des peuples au développement, à la coopération et à la paix", a-t-il poursuivi.

Le diplomate omanais a également souligné que le Sultanat d'Oman était d'accord avec une partie de ce que la commission avait rapporté dans sa documentation sur les crimes de guerre commis par l'entité sioniste, notamment "le meurtre de milliers de civils, d'enfants, de femmes et de personnes âgées, la blessure de plus de 300.000 personnes, la famine et le déplacement de deux millions de civils, en plus de la destruction et du ciblage systématiques d'installations civiles, d'hôpitaux, d'écoles et d'universités...".

A cet effet, il a souligné "la nécessité d'ouvrir les passages et le retour des déplacés dans leurs foyers, de lever le siège, d'accélérer l'entrée de l'aide humanitaire et des marchandises commerciales et d'élaborer une feuille de route pour la reconstruction de Ghaza".

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre Ghaza s'est alourdi jeudi à 37.431 martyrs et 85.653 blessés, depuis le 7 octobre dernier selon les autorités palestiniennes de la santé.