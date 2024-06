L’Etablissement public hospitalier (EPH) frères Meghlaoui de Mila a été doté d’un appareil de radiographie des seins (mammographie), a-t-on appris jeudi du directeur local de la santé.

M. Lazhar Mordjane a déclaré à l’APS que "cet équipement médical important a été acquis au profit de cet EPH pour une enveloppe financière de 20 millions DA dégagée du budget de la wilaya".

L’opération s’inscrit dans le cadre des efforts des autorités locales pour améliorer les prestations sanitaires et la prise en charge des malades, a-t-il dit, indiquant que cette dotation évitera aux habitants de la wilaya les déplacements vers des structures sanitaires en dehors de la wilaya pour le diagnostic du cancer du sein.

Des procédures ont été en outre engagées pour l’acquisition d’un appareil similaire au profit de l’EPH Houari Boumediene de la commune de Chelghoum Laïd du Sud de la wilaya, a-t-on fait savoir.

Trente appareils d’hémodialyse ont été en outre acquis dernièrement au bénéfice des EPH "Mohamed Medahi" de Ferdjioua, "Houari Boumediene" de Chelghoum Laïd et "Frères Tobal" de Mila, a rappelé le même responsable.

Les EPH de Ferdjioua et de Chelghoum Laïd ont été aussi dotés de deux appareils scanner pour renforcer la prise ne charge des malades, a-t-on précisé.

La même source a ajouté que les efforts d’amélioration des conditions d’accueil et des soins dispensés sont poursuivis avec les travaux en cours de réhabilitation de l’EPH "Frères Meghlaoui" de Mila incluant l’aménagement et l’extension de certaines structures dont les salles de consultation et d’observation, le service de transfusion sanguine, le service de radiologie, les salles de réanimation et des opérations et la pharmacie.

L’opération dont les travaux touchent à leur fin mobilise un montant de près de 80 millions DA, a-t-on conclu.