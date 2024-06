Le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a indiqué jeudi que de nombreuses familles à Ghaza mangeaient un repas tous les trois jours, tandis que d'autres se partageaient la nourriture entre elles.

Le Bureau des Nations Unies a expliqué que des centaines de milliers de personnes déplacées dans le sud de Ghaza souffrent d'un accès limité aux abris, aux soins de santé, à la nourriture, à l'eau et aux installations sanitaires.

Il ajouté avoir mené des évaluations humanitaires dans les sites de déplacement de Deir al-Balah, Khan Younes et dans la région d'Al-Mawasi à Rafah. L'OCHA a notamment constaté que les gens vivaient dans des tentes et dans des abris temporaires surpeuplés qui ont besoin de réparations et n'offrent aucune protection contre la chaleur extrême.

Le bureau a également expliqué que l'accès à l'eau est très limité et que les gens sont obligés de faire la queue pendant de longues heures pour l'obtenir et sont obligés de dépendre de l'eau de mer pour leur usage domestique.

L'OCHA a, en outre, déclaré qu'il y avait une propagation continue des maladies infectieuses en raison du débordement des eaux usées, de la propagation des insectes, des rongeurs et des serpents ainsi que du manque presque total de matériel d'hygiène et d'installations sanitaires.

Il a indiqué que de nombreuses familles ont déclaré qu'elles ne mangeaient qu'un seul repas par jour, tandis que d'autres mangent un repas tous les deux ou trois jours et dépendent principalement du pain, du partage de nourriture avec d'autres familles et du rationnement des stocks.

L'OCHA a également expliqué que les restrictions d'accès continuaient de nuire gravement à la fourniture de l'aide et des services humanitaires essentiels dans l'ensemble de la bande de Ghaza.

Dans ce contexte, le porte-parole adjoint de l'ONU, Farhan Haq, a souligné que les opérations humanitaires à Ghaza doivent être pleinement facilitées et tous les obstacles levés.