Les services de la Sûreté de wilaya de Blida ont démantelé, dans le courant de la semaine, un réseau criminel international spécialisé dans le vol de véhicules et la falsification de leurs dossiers de base, et récupéré 19 véhicules volés, dont neuf (9) faisant l'objet d'une recherche internationale, a indiqué mercredi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale.

Ledit réseau international organisé est composé de 13 individus, dont une femme et un ressortissant étranger, selon le communiqué, qui a précisé que l'opération avait été menée suite à une plainte déposée par un citoyen, dont le véhicule a été volé.

"Les investigations approfondies ont permis d'identifier et d'arrêter les auteurs et de déjouer leur plan criminel de falsification des données de base des dossiers administratifs et des caractéristiques techniques des véhicules volés", a souligné la même source.

L'opération s'est soldée par "la saisie de 72 faux dossiers de base et la récupération de 19 véhicules, dont 10 volés dans différentes wilayas du pays et neuf (9) faisant l'objet d'une recherche internationale", a ajouté le communiqué.

Les mis en cause ont été déférés au parquet territorialement compétent pour délits et crimes de "trafic international de véhicules, falsification de sceaux de l'Etat, faux et usage de faux en écriture administrative, abus de fonction et blanchiment d'argent en bande criminelle organisée".