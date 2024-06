Les services de Gendarmerie nationale ont recensé, ces dernières 72 heures au niveau de leurs territoires de compétence, 29 morts et 188 blessés dans 99 accidents de route.

Le chef de la cellule de Communication au Centre d'information et de coordination routière de la Gendarmerie nationale, le Commandant Samir Bouchehit, a précisé mercredi dans une déclaration à l'APS, que ses services "ont enregistré à travers leurs territoires de compétence, durant les jours de Aïd El-Adha, 99 accidents de la route ayant fait 29 morts et 188 blessés".

"Les causes de ces accidents sont dus essentiellement au facteur humain, notamment à l'excès de vitesse, avec 24 accidents au niveau de virages négociés à grande vitesse, 10 accidents en raison de l'imprudence des conducteurs, ainsi que 8 accidents du fait du non-respect de la distance de sécurité", selon le même responsable.

La wilaya de Tiaret a connu le bilan le plus lourd de ces accidents, avec 4 personnes décédées et 8 autres blessées, suite au télescopage de deux véhicules touristiques au niveau de la RN 14 reliant les deux wilayas de Tiaret et de Tissemsilt, plus précisément dans la village de Kebab, commune de Si El Haouès.

Alger : deux morts dans une collision entre un véhicule utilitaire et une moto à Zeralda (Protection civile)

Deux (2) personnes ont trouvé la mort, mercredi, dans un accident de la route survenu dans le centre-ville de Zeralda (Alger), indique un communiqué des services de la Protection civile.

L'accident s'est produit vers 14h20 lorsqu'un véhicule utilitaire est entré en collision avec une moto dans le centre-ville de Zeralda, faisant deux (2) morts, précise le communiqué.