La direction de wilaya de la Protection civile de Béchar a rappelé jeudi les précautions à observer et les conseils préventifs afin d’éviter les risques liés aux sorties de loisir et de détente dans des zones sahariennes éloignées, durant la saison estivale.

"Nous rappelons encore une fois aux citoyens de faire preuve de vigilance et au respect des conseils préventifs lors de leurs sorties de loisir et de détente dans des zones sahariennes éloignées en cette période de l’année", a précisé à l’APS le chargé de la communication auprès de la direction locale de la Protection civile, le sous-lieutenant, Aboubakr Essedik Baali.

"Cet appel a été lancé suite à une récente disparition dans la hamada d’Erg Ferradj dans la daïra d’Abadla (100 km au sud de Béchar) de onze (11) personnes durant deux jours, ce qui a nécessité la mobilisation d’importants moyens humains et logistiques pour les retrouver au tout dernier moment, saines et sauves, et assoiffées par manque d’eau", a expliqué le même officier.

"La Protection civile invite, à cet effet, les citoyens à la vigilance notamment en période de canicule, et surtout ne pas s’éloigner des chemins de wilaya et routes nationales, ou de s’orienter vers des zones dépourvue de réseaux de téléphonie mobile", a-t-il ajouté.