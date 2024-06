Le parc hôtelier sera renforcé au cours de l’été 2024 dans la wilaya d’El Tarf par quatre (4) nouveaux établissements, a indiqué, jeudi, la directrice du tourisme et de l’artisanat, Madjda Zenadi.

La même responsable a précisé, dans une déclaration à l’APS, que les hôtels dont la mise en service est prévue durant l’été qui arrive sont implantés sur la plage d’El Bettah, dans la commune de Ben M’hidi, et dans la commune du Lac des Oiseaux, connue pour ses atouts en matière d’écotourisme.

Ces nouveaux établissements hôteliers offriront plus de 700 lits, ce qui renforcera les structures d’accueil de la wilaya et constituera une valeur ajoutée pour la région dans le domaine de l’attractivité touristique, a déclaré la directrice du tourisme et de l’artisanat.

Ces hôtels, destinés à valoriser la wilaya d’El Tarf en tant que destination touristique, généreront quelque 200 emplois directs, selon la même responsable qui a rappelé que ce secteur compte actuellement, dans cette wilaya de l’extrême-est du pays, 25 établissements hôteliers offrant plus de 3.000 lits, mettant cette région dans une position "confortable" en termes de capacités d’accueil.

S’agissant de la saison d’été 2024, deux nouvelles plages ont été ouvertes aux estivants, à savoir les "les dunes d’or", dans la commune de Berrihane, et "Sidi Embarek", dans la commune de Ben M’hidi, ce qui porte à 19 le nombre de plages autorisées à la baignade à El Tarf, selon Mme Zenadi qui a également fait savoir qu’un droit de concession a été accordé à 8 établissements hôteliers afin d’améliorer le service et de fournir de bonnes conditions de séjour aux familles.