Les cellules sont riches en potassium et le milieu extra-cellulaire en sodium. L'équilibre entre les deux est important et, s'il y a trop de sodium dans le milieu extra-cellulaire, cela entraîne une rétention d'eau.

La principale source de sodium est le sel, or nous en consommons en moyenne 10 g par jour, soit deux fois l'apport maximal recommandé par l'OMS. Pour limiter, il ne s'agit pas de ne s'attaquer qu'au sel « visible », celui de la salière, qui ne représente que 20 % des apports. Il faut aussi veiller au sel « caché », celui qui se trouve dans la plupart des aliments transformés : fromages, charcuteries, poissons fumés, plats cuisinés... sans oublier le pain qui en contient beaucoup. Au menu : le plus d'aliments « bruts » possible, cuisinés maison avec peu ou pas de sel, mais relevés d'herbes et d'épices.

Pourquoi les antioxydants sont importants ?

Ils protègent les parois des vaisseaux des radicaux libres, diminuent la fragilité capillaire et améliorent la circulation veineuse et lymphatique. Les flavonoïdes en particulier sont reconnus pour leur action bénéfique sur le tonus veineux. On les trouve dans le cassis, le raisin, le thé, le cacao, l'oignon, la pomme, la grenade... On peut aussi citer les OPC (oligomères procyanidoliques) contenus dans les pépins de raisin, de puissants anti-oxydants qui renforcent la résistance des vaisseaux sanguins et leur élasticité. On les trouve sous forme de compléments, mais on peut également en profiter en préparant des jus avec des grains de raisin entiers mixés.

Pourquoi faut-il limiter les additifs ?

Si nous consommons beaucoup d'aliments transformés, nous absorbons une grande quantité d'additifs (la législation en autorise plus de 300), ce qui n'est pas sans conséquence sur notre santé. Certains, comme les émulsifiants, perturbent le microbiote, ce qui fragilise la muqueuse intestinale et favorise le passage de grosses protéines qui peuvent perturber le fonctionnement de l'organisme. "Et certains additifs alimentaires renferment du sodium qui aggrave le phénomène de rétention d'eau", note le Dr Toledano.

C'est le cas des conservateurs comme le E211 dans les sauces et boissons aromatisées, des épaississants comme le E401 dans les glaces et les gâteaux, ou encore des exhausteurs de goût comme le E621 dans les soupes et les plats préparés. Encore une bonne raison d'éviter de consommer les préparations et plats industriels.