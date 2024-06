Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a inauguré, mercredi à Alger, le nouveau siège de l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement "AADL", chargée de la réalisation et de la distribution des logements dans la formule location-vente.

Présidant la cérémonie d'inauguration, en présence de cadres du ministère, de directeurs généraux adjoints de l'Agence et de ses cadres, M. Belaribi a indiqué que cet édifice était "le fruit des efforts des cadres et des ingénieurs du secteur, ainsi que des diplômés des universités algériennes ayant pris part à sa réalisation".

Le ministre a également affirmé que l'agence "AADL a toujours constitué une lueur d'espoir pour les citoyens" et une opportunité ayant permis à son ministère d'acquérir l'expérience requise.

En outre, il s'est félicité du rôle "actif" de l'Agence dans la relance économique, l'emploi de la main d'œuvre, et l'octroi d'opportunités aux entreprises algériennes pour participer à ses programmes, leur permettant ainsi de rivaliser avec les grandes entreprises étrangères en termes de nombre de projets réalisés et de logements distribués.

Evoquant le programme "AADL 2", le ministre a indiqué que le nombre de maitres d'œuvre nationaux ayant pris part à ce programme s'élevait à "447 entreprises, supervisées par 252 bureaux d'études et 26 laboratoires", avec la participation de "plus d'un million de travailleurs", ajoutant que ce programme avait consommé "plus de 12 millions de tonnes de ciment, plus de 2 millions de tonnes de fer et 80 millions m² de céramique et de carreaux, soit une réalisation à 100% algérienne".

Aussi, la réalisation du programme exigeait "la mobilisation d'assiettes foncières d'une superficie totale de 4.700 hectares, comprenant la réalisation de 935 sites dont trois nouvelles villes, outre la construction de 56 pôles urbains intégrés disposant de toutes les infrastructures et équipements publics aménagés de nature à assurer un cadre de vie décent aux habitants", a poursuivi M. Belaribi.

S'agissant de la souscription au programme "AADL 2", le ministre a fait état de 563.510 souscripteurs, répartis à travers les wilayas du pays, affirmant avoir émis des instructions pour "la remise de toutes les attestations d'affectation restantes avant la fin du mois de juin en cours".

Afin de garantir les droits des citoyens, le ministre a rappelé "le traitement de plus de 40.000 recours, via la plateforme dédiée à cet effet" pour les souscripteurs au programme "AADL2" n'ayant pas pu s'acquitter de la première tranche, ce qui a permis à "27.000 souscripteurs de se rattraper et de payer leur première tranche".

Plus de 67.000 logements distribués le 5 juillet 2024

Dans un autre sillage, M. Belaribi a affirmé que les réalisations accomplies durant les quatre dernières années et demie, ont été rendues possibles grâce à un schéma stratégique mis en place par les hautes autorités du pays, à la faveur d'une coordination gouvernementale et d'un suivi minutieux par le secteur de l'habitat.

Cette coordination a été couronnée par la distribution de 452.000 logements de type AADL, durant la période allant de 2020 au 5 juillet prochain, dont 70.000 logements en 2020, 120.000 en 2021, 115.000 en 2022 et 80.000 en 2023, a précisé le ministre, annonçant la distribution de plus de plus de 67.000 autres logements le 5 juillet prochain.

Pour sa part, le Directeur général de l'AADL, Fouad Mokrani a estimé, dans son intervention à l'occasion, que l'inauguration du nouveau siège de l'Agence, était "un pas important vers le renforcement des infrastructures et un acquis qui s'ajoute aux grandes réalisations accomplies par le secteur de l'Habitat", ajoutant qu'elle traduisait aussi "l'engagement à garantir les plus hauts niveaux de qualité dans la réalisation". S'étendant sur une surface d'un (1) hectare, le nouveau siège est une bâtisse de 14 étages avec deux entrées principales. Il comprend, également, deux niveaux de sous sol comprenant une salle de conférences (plus de 250 personnes) équipées en matériels de pointe, une bibliothèque, une salle de formation et un parking d'une capacité de 260 véhicules.

Outre les différentes directions et services de l'Agence "AADL", la nouvelle structure comprend aussi des départements dédiés aux principaux partenaires de l'Agence, à l'image de la Banque nationale de l'habitat (BNH), la Société algérienne des assurances (SAA) et l'Organisme public de contrôle technique des constructions (CTC), l'objectif étant de faciliter les prestations et interactions entre les différents services.