Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 37.396 martyrs et 85.523 blessés, depuis le 7 octobre dernier, ont indiqué mercredi les autorités palestiniennes de la santé.

Selon la même source, l'armée d'occupation sioniste a commis 3 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Ghaza, faisant 24 martyrs et 71 blessés. Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Ghaza: l'entité sioniste a "tué et mutilé" des dizaines de milliers d'enfants (ONU)

La commission d'enquête internationale indépendante des Nations unies chargée des crimes commis dans les territoires palestiniens occupés a annoncé que l'entité sioniste avait "tué et mutilé" des dizaines de milliers d'enfants dans la bande de Ghaza.

C'est ce qu'a déclaré mercredi la cheffe de la commission, Navi Pillay, lors d'une réunion sur le rapport de la commission onusienne en marge de la 56e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies dans la ville suisse de Genève.

Pillay a ajouté: "Il est également possible que des milliers d'enfants se trouvent sous les décombres à la suite des raids menés par l'armée (de l'occupation) sur Ghaza".

Elle a noté que l'agression sioniste "a gravement affecté les infrastructures nécessaires au bien-être des enfants, notamment les hôpitaux, les écoles et les services de base" dans l'enclave palestinienne assiégée. Depuis le 7 octobre 2023, l'occupation sioniste a lancé une agression dévastatrice contre Ghaza, faisant plus de 122.000 martyrs et blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10.000 disparus dans un contexte de destruction massive et de famine.