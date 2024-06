Le service de stomatologie du CHU Issad Hassani de Béni-Messous (Alger) a abrité, une journée scientifique sur "la pathologie et chirurgie orales" durant laquelle l'accent a été mis sur l'importance de l'hygiène bucco-dentaire. "Nous insistons sur la prévention primaire pour une hygiène bucco-dentaire et ce, à travers le brossage des dents dès le jeune âge.

C'est le minimum à faire et cela doit devenir une tradition pour tout un chacun", a déclaré en marge de cette rencontre, son organisateur, le Pr Rachid Lattafi, chef de service de pathologie et chirurgie buccales. Il a encouragé "la culture du médecin-dentiste de famille au même titre qu'un médecin généraliste et qui se chargerait du suivi de l'hygiène bucco-dentaire des enfants et du travail de prévention".

Il a expliqué "qu'à travers la cavité buccale, il est possible de diagnostiquer divers types de pathologies cardio-vasculaires, auto-immunes, hématologiques, etc, et que lorsque celle-ci est saine, elle indique généralement que le reste des organes le sont également". Sur un autre aspect, le Pr Lattafi s'est félicité du processus de numérisation qui se poursuit dans les différents services du CHU de Béni-Messous, faisant savoir que celui qu'il dirige sera concerné par cette évolution dès la prochaine rentrée sociale. "C'est extrêmement important pour nous dans la mesure où cela nous évitera l'archivage du papier, de gagner considérablement de temps et surtout d'assurer une pérennité aux dossiers des patients, quels que soient les futurs changements en personnel", a-t-il argumenté.

Lors de cette rencontre, première du genre pour cet établissement hospitalier, nombre de thématiques ont été débattues autour, entre autres, de la biopsie des glandes salivaires, des soins bucco-dentaires chez les patients hémophiles, de la cellulite cervico-faciale, des complications de l'extraction de la dent de sagesse.