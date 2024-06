L’Etablissement public hospitalier "Mohamed Boudiaf" de Relizane, vient d’être renforcé par 27 nouveaux médecins spécialistes, a-t-on appris, lundi, du directeur de cet établissement, Abdelmonaim Badraoui.

Le même responsable a précisé à l’APS que les 27 nouveaux médecins ont été recrutés en qualité de médecins spécialistes de santé publique dans le cadre du service civil relatif à cette catégorie de médecins, au titre de l’année 2024.

Les nouvelles recrues ont rejoint leurs postes d’affectation, après avoir signé les procès verbaux (PV) d’installation, selon le même responsable, qui a fait part de l’arrivée, durant les prochaines semaines, de 6 autres médecins spécialistes, afin de renforcer le staff médical en place de l’Hôpital du chef-lieu de wilaya, qui compte actuellement plus de 100 médecins spécialistes, toutes spécialités confondues.

Les nouveaux médecins spécialistes sont répartis dans plusieurs spécialités, à l’instar de la Neurologie et de la Neurochirurgie, la Cardiologie et les maladies cardiovasculaires, la Traumatologie, la Chirurgie urologique, la Gynéco-obstétrique, l’Endocrinologie et l’Ophtalmologie.

Par ailleurs, le même établissement hospitalier a été renforcé par de nouveaux équipements médicaux, concernant des outils d’analyses médicales modernes et d’autres destinés au diagnostic spécialisé, outre des équipements destinés à la salle de réanimation, le tout pour une enveloppe financière de 63 millions de dinars, a-t-on fait savoir de même source.