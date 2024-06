Deux nouvelles structures de santé et des projets de réhabilitation de trois autres au niveau de la ville de Saïda devraient être réceptionnés, au cours du second semestre 2024, a-t-on appris, dimanche, auprès des services de la wilaya.

Ces projets comprennent la réalisation de deux nouvelles polycliniques à haï "Salem 2" et "1.200 logements", ainsi que la réhabilitation de deux cliniques au niveau des quartiers "La marine" et "Sidi Cheikh", outre la réhabilitation du service de "Radiologie et d’Imagerie médicale" de l’Hôpital "Ahmed Medeghri". Le wali de Saïda, Amoumen Mermouri, a insisté sur la nécessité d’accélérer la cadence des travaux et de renforcer les chantiers en main d’œuvre, afin de livrer ces structures de santé dans les délais contractuels, a-t-on indiqué de même source.

Ces structures de santé, dont les travaux sont supervisés par la Direction des Equipements publics, permettront une fois mises en service, une prise en charge optimale des patients, et allègeront la pression que connaît actuellement l’Hôpital "Ahmed Medeghri" et amélioreront les conditions de travail du personnel médical, a-t-on ajouté de même source.

Ces structures de santé seront dotées d’appareils et d'équipements médicaux nouveaux et modernes, et seront aussi appuyées par un personnel médical et paramédical, a-t-on expliqué de même source. A rappeler que le secteur de la Santé dans la wilaya de Saïda s’est renforcé, durant l’année précédente, de deux nouvelles polycliniques dans la ville de Saïda et la commune de Moulay Larbi, en plus de la réhabilitation de neuf polycliniques à travers les différentes zones de la wilaya, qui dispose de 24 polycliniques.