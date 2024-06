L'équipe médicale et paramédicale de la chambre à oxygène hyperbare relevant du Centre hospitalo-universitaire "Dr Benzerdjeb" d'Oran a réalisé plus de 2.200 séances thérapeutiques aux patients, depuis sa mise en service fin 2022, a-t-on appris, jeudi, auprès de cette structure hospitalière.

Depuis la mise en service de cette chambre hyperbare, le 26 décembre 2022, plus de 2.200 séances thérapeutiques ont été assurées pour environ 120 patients, âgés entre 7 et 83 ans, a précisé Dr Sellam Khaled, responsable de la chambre à oxygène hyperbare. "Les cas traités au niveau de cette chambre sont nombreux et variés, notamment le pied diabétique, les accidents vasculaires cérébraux (AVC), les plaies ne cicatrisant pas, les intoxications au monoxyde de carbone et les accidents de plongée, ce sont là les maladies les plus courantes que nous rencontrons", a-t-il fait savoir.

La surdité soudaine et les brûlures figurent également sur la liste des maladies traitées dans la chambre à oxygène hyperbare, en plus de réduire les effets de la radiothérapie sur les patients cancéreux et de certaines maladies inflammatoires comme la maladie de Crohn (une maladie inflammatoire qui touche les intestins), où l'oxygénothérapie donne de très bons résultats, explique-t-on de même source.

Le nombre de séances varie pour chaque patient, selon la nature de la maladie, a précisé Dr Sellam, citant comme exemple l'intoxication au monoxyde de carbone, qui nécessite une ou deux séances, tandis que pour le pied diabétique le nombre de séances peut atteindre les 50, sachant que la durée de la séance est généralement de 90 minutes, toutefois elle peut aller jusqu'à 5 à 6 heures en cas d'accidents de plongée.

Le taux de guérison varie également d'un patient à l'autre. "La perte soudaine de l'audition est l’une des maladies ayant enregistré un taux d'amélioration significatif, car après environ 20 séances dans la chambre, une des patientes a complètement recouvré son audition", a indiqué le spécialiste. Beaucoup de cas de guérison ont été enregistrés pour les victimes d'AVC, car "plus le patient est jeune et le traitement précoce, plus le taux de retour à la normale est élevé", en plus de certains cas de pied diabétique, a-t-il ajouté. Le traitement consiste en l'augmentation de la pression de l'air de deux à trois fois la pression normale, car le chargement du sang avec une grande quantité d'oxygène dans toutes les parties du corps aide à combattre les bactéries et à libérer les substances appelées facteurs de croissance et cellules souches pour améliorer le processus de guérison. A noter que la chambre a été aménagée au sein du service de tri et d'orientation au niveau du service des urgences médico-chirurgicales (UMC) du CHU d'Oran, afin de prendre en charge rapidement les patients en état grave.