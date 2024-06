Une enveloppe financière de près de 300 millions DA a été allouée pour l’aménagement des plages de la wilaya de Tlemcen, en prévision de la saison estivale, a-t-on appris du directeur du tourisme et de l’artisanat de la wilaya.

Benmaamar Hamouda a indiqué à l’APS, qu’il a été alloué plus de 220 millions DA par les services de la wilaya et le reste, par les communes pour l’aménagement de certaines plages autorisées à la baignade.

Les travaux d’aménagement comportent l’éclairage public, le ravalement des façades, l’aménagement des routes, les ronds-points et des sièges de la Gendarmerie nationale, de la sûreté nationale, de la protection civile et de la santé.

Le même responsable a fait observer que compte tenu du flux important d’estivants notamment vers la commune côtière de Marsa Benm’hidi, la direction du tourisme et de l’artisanat entamera prochainement la réalisation de six (6) études d’aménagement des plages, dont l'achèvement est attendu durant l’année en cours, et ce solliciter les budgets nécessaires à l’aménagement des plages, l’année prochaine. Par ailleurs, il est attendu, l’ouverture de deux nouveaux établissements hôteliers, au milieu de la saison estivale.

D'autre part, l’année 2025 verra l’ouverture d’un nombre important de ce genre de structures dans la wilaya, selon M. Benmaamar, assurant que l’opération de relance de l’investissement via la numérisation, permettra d’obtenir de bons résultats dans le domaine de l’hôtellerie.

Pour ce qui est des camps d’été, la même source a déclaré que le travail est en cours pour améliorer les services offerts au niveau de sept (7) camps de la wilaya destinés aux familles.

A signaler que 12 plages sont autorisées à la baignade dans la wilaya de Tlemcen, durant la saison estivale de l’année en cours.