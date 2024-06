Le Fonds algérien des start-up (Algerian Startup Fund- ASF) a organisé une session de formation à l'Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediene (USTHB), pour expliquer les différents mécanismes de financement et la méthode d'inscription sur la plateforme ASF.DZ, a indiqué, mercredi, un communiqué de l'université.

Cette session de formation qui s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement permanent des start-up, a été animée par des experts de l'ASF au profit des membres de la commission d'accompagnement des incubateurs dans les spécialités de la comptabilité et des techniques bancaires, outre les spécialités de la finance.

Lors de cette session, organisée la semaine dernière, les experts ont expliqué les différents mécanismes de financement notamment le mécanisme de l'ASF et informé l'ensemble des commissions des incubateurs sur les méthodes d'élaboration du plan de charge du Fonds (fiche technique et économique), en plus de la méthode d'inscription sur la plateforme ASF.DZ afin de former les étudiants porteurs de projets et ceux détenteurs d'un label.

A noter que cette session de formation s'est déroulée en présence du recteur de l'USTHB, Djamel Eddine Akretche, du Directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT), Mohamed Bouhicha, et du président de la Commission nationale de coordination et de suivi de l'innovation et des incubateurs universitaires, Ahmed Mir, ainsi que de cadres de la DGRSDT et du Directeur général de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique (Anvredet), Rabah Fraga.