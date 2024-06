La wilaya de Mascara a commémoré, mercredi, le 68ème anniversaire de la mort du Chahid Ahmed Zabana, le premier martyr exécuté par le colonisateur français à la guillotine, le 19 juin 1956.

La cérémonie de commémoration de cet anniversaire, supervisée par les autorités de wilaya en compagnie de la famille révolutionnaire, a eu lieu au carré des martyrs de la commune de Zahana, la ville natale du Chahid, qui a été marquée par la levée des couleurs nationales, l’écoute de l’hymne national et la lecture de la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des martyrs.

Ils ont également visité le site historique de "Ghar Boudjelida", dans la commune d’El Gaâda, où les forces de l'armée coloniale française ont arrêté le martyr Ahmed Zabana, le 8 novembre 1954, après une bataille inégale.

A cette occasion, les autorités de la wilaya ont donné le signal du lancement d'une caravane de jeunes, sous le slogan "Mémoire et Histoire", organisée par la Direction de la Jeunesse et des sports et ciblant 100 enfants et jeunes adhérents des établissements de jeunesse de la wilaya, qui devra sillonner, tout au long de cette semaine, des monuments témoignant de la glorieuse guerre de libération dans la région.

Cette cérémonie a été une occasion pour rendre visite et s’assurer de la santé du Moudjahid Stambouli Saïd, l'un des compagnons du martyr Ahmed Zabana, ainsi que Mme Talha Kheira, mère du Chahid Talha Boudia, en plus de rendre hommage à Mme Brahmi Khadidja, la fille du Chahid Brahmi Abdelkader, tombé au champ d’honneur lors de la bataille de Ghar Boudjelida.Le secrétaire de wilaya de l'Organisation nationale des enfants de chouhada, Abdelkader Bahilil, a souligné dans son intervention à cette occasion, que "le Chahid Zabana est une figure d’héroïsme, de combat et un exemple à suivre dans son patriotisme et son sacrifice pour l’indépendance".

A noter que le martyr Ahmed Zahana, appelé Ahmed Zabana, est né en 1926 dans la zone "El-Kasd", dans la commune de Zahana (wilaya de Mascara).

Il déménagea avec sa famille pour vivre à Oran et rejoint le mouvement national, en 1941, où il participa avec les membres de l'Organisation Spéciale (OS) à l'Opération de la poste d’Oran, en 1949.

Il rejoint, ensuite, les rangs de l'Armée de libération nationale au déclenchement de la glorieuse guerre de Libération, où il dirigea la première opération militaire contre le colonisateur français dans la zone "Lamardo" à Sig (Mascara), le 1er novembre 1954.

Le martyr fut capturé, après avoir été touché par deux balles, par l'armée coloniale française, le 8 novembre 1954, lors de la bataille de Ghar Boudjelida.

Le 19 juin 1956, la condamnation à mort a été exécutée, faisant de Zabana le premier martyr guillotiné lors de la glorieuse guerre de Libération.